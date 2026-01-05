Începe încasarea taxelor și impozitelor locale

Data: 08 Ianuarie 2026

După ce, luna trecută, a intrat în vigoare legea prin care s-a majorat valoarea impozabilă a clădirilor de la 1.492 lei/mp la 2.677 lei/mp (cu aproximativ 79%), iar consiliile locale au decis, fiecare, baza de impozitare care se va aplica în localitățile lor - în marja cuprinsă între 0,08% și 2% din valoarea impozitabilă -, primăriile au trecut la actualizarea noilor valori în bazele de date. Ghișeele finanțelor locale la care contribuabilii pot plăti noile impozite vor fi deschise în unele localități începând de astăzi sau, în multe alte orașe sau comune, abia de săptămâna viitoare.

La Iași, baza de impozitare pentru clădiri rezidenţiale (apartamente şi case de locuit) a rămas aceeași ca în 2025, respectiv 0,08%, dar această cotă se va aplica la noua valoare impozabilă de 2.677 lei/mp. Ieşenii vor putea să îşi achite impozitele începând de azi, 8 ianuarie, la sediul Finanţelor Publice Locale și la centrele de cartier sau online prin ghiseul.ro sau prin secţiunea eTAX de pe site-ul Primăriei. Ca şi în anii trecuţi, pentru plata integrală până la 31 martie se acordă o bonificaţie de 10%. În Iași, la un apartament cu două camere impozitul crește de la 162-142 lei anul trecut, la 337-297 de lei în acest an, în funcție de zonă.

La Cluj-Napoca, taxele vor fi mai mari cu 55% până la 80% faţă de anul trecut, scrie Agerpres. La clădirile rezidenţiale, cota de impozitare stabilită în Consiliul Local este de 0,1% asupra valorii impozabile, iar la clădirile nerezidenţiale se va aplica o cotă de 0,4%. Potrivit primarului Emil Boc, pentru un apartament de 55 mp în zona A, impozitul crește de la 330 la 515 lei; în zona B, de la 303 la 495 lei; iar în zona C, de la 277 la 474 lei pe an.

La Arad, noile taxe şi impozite, majorate cu până la 80%, vor putea fi achitate din 19 ianuarie, după ce se va finaliza pregătirea sistemelor informatice, a anunţat administraţia locală. Plata va putea fi făcută prin GlobalPay şi ghiseul.ro, la staţiile PayPoint, la casieriile Direcţiei Venituri și la toate oficiile poştale din municipiu. La Arad, pentru un apartament de 60 mp, în zona A, impozitul crește de la 322 la 578 de lei, iar în zona D, de la 282 la 506 lei.

La Bistriţa, contribuabilii vor putea plăti obligațiile la bugetul local de vinerea viitoare, 16 ianuarie, dată până la care se vor actualiza situaţiile fiscale în bazele de date. Potrivit Primăriei, majorarea impozitelor pe clădiri şi terenuri ar putea aduce venituri în plus de peste 22 de milioane de lei.

La Slatina, plata se va putea face de luni, 12 ianuarie, atât la ghișeele Direcției Economice, cât și online. Potrivit primarului Mario De Me­zzo, creșterile impozitelor sunt semnificative: pentru un apartament impozitat anul trecut cu 180 de lei, se va achita 360 de lei.

La București, impozitele variază în funcție de sector, dar, în medie, pentru un apartament cu două camere din zona A obligația de plată urcă de la 200-300 de lei anul trecut la 500-600 de lei în 2026. (C.Z.)