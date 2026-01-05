După ce, luna trecută, a intrat în vigoare legea prin care s-a majorat valoarea impozabilă a clădirilor de la 1.492 lei/mp la 2.677 lei/mp (cu aproximativ 79%), iar consiliile locale au decis, fiecare, baza de
Mai puțini călători în trenuri
Numărul pasagerilor care au circulat cu trenul a fost, în primele nouă luni din 2025, de 49 de milioane, în scădere cu 8,8%, iar distanțele parcurse de călători s-au redus cu 9,8% comparativ cu perioada similară din 2024, conform Institutului Naţional de Statistică. În ceea ce priveşte transportul feroviar de mărfuri, acesta a scăzut ca volum cu 8,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, o creştere fiind doar în transportul de tranzit, cu 53,6%. Potrivit INS, viteza medie a trenurilor de marfă a crescut cu 1,7%, în timp ce viteza medie a trenurilor de pasageri a scăzut cu 1,4%. (C.Z.)