Mai puțini călători în trenuri

Mai puțini călători în trenuri

Data: 08 Ianuarie 2026

Numărul pasagerilor care au circulat cu trenul a fost, în primele ­nouă luni din 2025, de 49 de milioane, în scădere cu 8,8%, iar dis­tanțele parcurse de călători ­­s-au redus cu 9,8% comparativ cu perioada similară din 2024, conform Institutului Naţional de Statistică. În ceea ce priveşte transportul feroviar de mărfuri, acesta a scăzut ca volum cu 8,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, o creştere fiind doar în transportul de tranzit, cu 53,6%. Potrivit INS, viteza medie a trenurilor de marfă a crescut cu 1,7%, în timp ce viteza medie a trenurilor de pasageri a scăzut cu 1,4%. (C.Z.)

