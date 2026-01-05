Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Contingent de 90.000 de lucrători non-UE

Data: 08 Ianuarie 2026

Executivul a aprobat, pentru 2026, un contingent de 90.000 de lucrători străini nou admişi în România, pentru a acoperi deficitul de personal din mai multe sectoare, a anunţat ministrul muncii. Principalele domenii afectate de criza de angajați sunt: curier (26.275), manipulant mărfuri (20.912), muncitor necalificat în construcții (20.484), muncitori în construcţia de clădiri (17.799), lucrător comercial (16.246) etc. În 2025, în primele 9 luni, au fost eliberate 83.914 avize de angajare/detașare pentru străini, conform Inspectoratului General pentru Imigrări. (C.Z.)

