După ce, luna trecută, a intrat în vigoare legea prin care s-a majorat valoarea impozabilă a clădirilor de la 1.492 lei/mp la 2.677 lei/mp (cu aproximativ 79%), iar consiliile locale au decis, fiecare, baza de
Contingent de 90.000 de lucrători non-UE
Executivul a aprobat, pentru 2026, un contingent de 90.000 de lucrători străini nou admişi în România, pentru a acoperi deficitul de personal din mai multe sectoare, a anunţat ministrul muncii. Principalele domenii afectate de criza de angajați sunt: curier (26.275), manipulant mărfuri (20.912), muncitor necalificat în construcții (20.484), muncitori în construcţia de clădiri (17.799), lucrător comercial (16.246) etc. În 2025, în primele 9 luni, au fost eliberate 83.914 avize de angajare/detașare pentru străini, conform Inspectoratului General pentru Imigrări. (C.Z.)