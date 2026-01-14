În România, locuinţele sociale au o pondere de doar 0,17% din fondul locativ naţional. Din acest punct de vedere, țara noastră ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană. În Europa Centrală şi de Est, ponderea
Înmatriculări noi în ușoară creștere
Numărul înmatriculărilor de autoturisme noi înregistrat în 2025, de 182.518 de unităţi, a fost mai mare cu 1,6% faţă de 2024, marjă în care autoturismele electrificate au avut o pondere de 55,2%, arată datele Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări, analizate de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA). „Autoturismele 100% electrice au înregistrat un recul, atât ca volum, cât şi ca pondere, cu 9%. Această dinamică evidenţiază impactul major al disfuncţionalităţilor programului Rabla”, a declarat, potrivit Agerpres, preşedintele APIA, Dan Vardie. (C.Z.)