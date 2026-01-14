Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Înmatriculări noi în ușoară creștere

Actualitate socială
Data: 14 Ianuarie 2026

Numărul înmatriculărilor de autoturisme noi înregistrat în 2025, de 182.518 de unităţi, a fost mai mare cu 1,6% faţă de 2024, marjă în care autoturismele electrificate au avut o pondere de 55,2%, arată datele Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări, analizate de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA). „Autoturismele 100% electrice au înregistrat un recul, atât ca volum, cât şi ca pondere, cu 9%. Această dinamică evidenţiază impactul major al disfuncţionalităţilor programului Rabla”, a declarat, potrivit Agerpres, preşedintele APIA, Dan Vardie. (C.Z.)

