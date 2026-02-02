India şi Uniunea Europeană au finalizat săptămâna trecută un acord comercial care reprezintă 25% din PIB-ul mondial şi o treime din comerţul internaţional și creează o zonă de liber-schimb de două miliarde
Nivel istoric al cererii pentru aur
Cererea de aur a ajuns anul trecut la 5.002 tone, cea mai mare cifră înregistrată vreodată, reflectând îngrijorările legate de instabilitate şi schimburile comerciale, a anunţat Consiliul Mondial al Aurului, transmite Reuters. În ceea ce privește prețul, miercurea trecută a fost depășit pragul de 5.300 de dolari uncia, o creștere de 22% de la începutul anului, după un avans de 64% în 2025, pe fondul tensiunilor geopolitice şi, mai nou, slăbirii încrederii în dolarul american. (C.Z.)