Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Nivel istoric al cererii pentru aur 

Nivel istoric al cererii pentru aur 

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 02 Feb 2026

Cererea de aur a ajuns anul trecut la 5.002 tone, cea mai mare cifră înregistrată vreodată, reflectând îngrijorările legate de instabilitate şi schimburile comerciale, a anunţat Consiliul Mondial al Aurului, transmite Reuters. În ceea ce privește prețul, miercurea trecută a fost depășit pragul de 5.300 de dolari uncia, o creștere de 22% de la începutul anului, după un avans de 64% în 2025, pe fondul tensiunilor geopolitice şi, mai nou, slăbirii încrederii în dolarul american. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială