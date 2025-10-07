Schema de plafonare-compensare a prețurilor la energie electrică în România a expirat în data de 1 iulie 2025, iar acest lucru s-a reflectat în facturile mult mai mari pe care le-au primit ulterior consumatorii.
O nouă ediţie FIDELIS
Ministerul Finanţelor desfăşoară, în perioada 10-17 octombrie, o nouă ediţie FIDELIS, cu dobânzi de până la 8,2% pentru titlurile în lei şi de până la 6,5% pentru cele în euro. Ministerul subliniază că cei care investesc în aceste titluri au posibilitatea de a le vinde înainte de maturitate, primind dobândă aferentă perioadei de deţinere în funcţie de preţul primit pe bursă. Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro. (O.N.)