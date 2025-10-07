Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Data: 07 Octombrie 2025

Ministerul Finanţelor desfăşoară, în perioada 10-17 octombrie, o nouă ediţie FIDELIS, cu dobânzi de până la 8,2% pentru titlurile în lei şi de până la 6,5% pentru cele în euro. Ministerul subliniază că cei care investesc în aceste ti­tluri au posibilitatea de a le vinde înainte de maturitate, primind dobândă aferentă perioadei de deţinere în funcţie de preţul primit pe bursă. Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de sub­scriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro. (O.N.)

