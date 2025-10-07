Data: 07 Octombrie 2025

Ministerul Finanţelor desfăşoară, în perioada 10-17 octombrie, o nouă ediţie FIDELIS, cu dobânzi de până la 8,2% pentru titlurile în lei şi de până la 6,5% pentru cele în euro. Ministerul subliniază că cei care investesc în aceste ti­tluri au posibilitatea de a le vinde înainte de maturitate, primind dobândă aferentă perioadei de deţinere în funcţie de preţul primit pe bursă. Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de sub­scriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro. (O.N.)