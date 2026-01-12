Ofensivă diplomatică europeană privind Groenlanda

Data: 12 Ianuarie 2026

După capturarea cu succes a dictatorului venezuelean Nicolas Maduro, președintele american Donald Trump a reluat retorica potrivit căreia SUA au nevoie de Groenlanda „din perspectiva securității naționale”. El a refuzat în mod repetat să excludă intervenția militară, lucru pe care Danemarca l-a descris ca echivalent cu sfâr­șitul NATO. Groenlanda este un teritoriu semiautonom al Regatului Danemarcei, membru UE și NATO.

Europenii au lansat în ultimele zile o ofensivă diplomatică pe ­două direcții pentru a-l convinge pe Donald Trump să renunțe la pretențiile asupra Groenlandei: prin lobby la Washington și prin presiuni la NATO pentru întărirea securității zonei arctice, în legătură cu care Casa Albă se declară îngrijorată, potrivit Politico Europe, care analizează noile evoluții dintre SUA și partenerii săi europeni.

Potrivit publicației, demersurile marchează o schimbare bruscă de reacție a Europei la ame­nin­țările lui Trump, care escaladează rapid într-o criză. Până nu demult, liderii de la Bruxelles, Berlin sau Paris minimalizau seriozitatea ideilor privind Groenlanda, însă acest lucru s-a schimbat, iar în cancelariile europene se căută urgent cea mai bună cale de a acționa. Mai mult, joi, în discursul său anual adresat ambasadorilor, preşedintele francez Emmanuel Macron a denunţat „noul colonialism şi noul imperialism” în relaţiile internaţionale, făcând referire mai ales la administrația Trump. „SUA sunt o putere consacrată care se îndepărtează treptat de unii dintre aliații săi și de regulile interna­ționale pe care le promovau”, a spus Macron. Și preşedintele german Frank-Walter Steinmeier a criticat, miercuri, în termeni deosebit de duri politica externă a Washingtonului și a îndemnat comunitatea internaţională să nu lase ordinea mondială să se dezintegreze până la nivelul de „grotă de tâlhari”, unde „regiuni sau ţări sunt tratate ca proprietatea câtorva mari puteri”.

Majoritatea demersurilor diplomatice privind Groenlanda rămân în spatele ușilor închise, însă Politico Europe a aflat că ambasadorul Danemarcei în SUA, Jesper Møller Sørensen, și reprezentantul Groenlandei la Washington, Jacob Isbosethsen, au avut discuții intense cu congresmeni americani în care au încercat să-i convingă că Groenlanda nu dorește să fie cumpărată și că Danemarca nu este interesată de o astfel de tranzacție, potrivit unui diplomat citat de publicație.

Totodată, într-o reuniune cu ușile închise la Bruxelles, ambasadorii NATO au fost de acord că Alianța ar trebui să consolideze zona arctică, au declarat pentru Politico trei oficiali sub protecția anonimatului. La întâlnire s-a discutat despre creșterea cheltuielilor de apărare și a capabilităților de informații pentru a monitoriza teritoriul, transferarea de echipamente și intensificarea exercițiilor militare în regiune. (C.Z.)