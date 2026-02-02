La nici cinci luni de la încheierea ediției 2025 a Festivalului Internațional „George Enescu”, au început înscrierile pentru Concursul Internațional „George Enescu”, care va avea loc în 23 august și 19
Plăți în avans ale alocațiilor
Beneficiile de asistenţă socială vor fi virate în avans, ţinând cont de faptul că 8 februarie 2026, ziua obişnuită de plată, cade duminică, a anunţat Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. Astfel, vineri vor fi efectuate plăţile în conturile bancare ale beneficiarilor de alocaţie de stat pentru copii, indemnizaţie pentru creşterea copilului şi stimulent de inserţie. Pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poştal, sumele vor fi achitate din 10 februarie. (C.Z.)