Plăți în avans ale alocațiilor 

Data: 05 Feb 2026

Beneficiile de asistenţă socială vor fi virate în avans, ţinând cont de faptul că 8 februarie 2026, ziua obişnuită de plată, cade duminică, a anunţat Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. Astfel, vineri vor fi efectuate plăţile în conturile bancare ale beneficiarilor de alocaţie de stat pentru copii, indemnizaţie pentru creşterea copilului şi stimulent de inserţie. Pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poştal, sumele vor fi achitate din 10 februarie. (C.Z.)

