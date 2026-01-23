Emisiile de gaze cu efect de seră generate, în 2024, de activităţile economice şi gospodăriile din Uniunea Europeană au totalizat 3,3 miliarde t echivalent CO2, o scădere de 1% comparativ cu 2023 şi de 20%
Ploi abundente în șase județe
Pompierii au intervenit, marți, pentru înlăturarea efectelor produse de ploile abundente înregistrate în 17 localităţi din şase judeţe: Caraş-Severin, Dolj, Gorj, Hunedoara, Maramureş şi Mehedinţi. Potrivit Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, în Călugărei, Dolj, salvatorii au recuperat o persoană surprinsă de o viitură formată pe râul Desnăţui. În Răzoare, Maramureş, din cauza formării unor zăpoare, râul Lăpuş a ieşit din matcă. S-au efectuat două detonări pentru spargerea zăpoarelor, iar o mare parte din blocul de gheaţă s-a pus în mişcare. (C.Z.)