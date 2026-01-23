Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ploi abundente în șase județe

Data: 29 Ianuarie 2026

Pompierii au intervenit, marți, pentru înlăturarea efectelor produse de ploile abundente înregistrate în 17 localităţi din şase judeţe: Caraş-Severin, Dolj, Gorj, Hunedoara, Maramureş şi Mehedinţi. Potrivit Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, în Călugărei, Dolj, salvatorii au recuperat o persoană surprinsă de o viitură formată pe râul Desnăţui. În Răzoare, Maramureş, din cauza formării unor zăpoare, râul Lăpuş a ieşit din matcă. S-au efectuat două detonări pentru spargerea zăpoarelor, iar o mare parte din blocul de gheaţă s-a pus în mişcare. (C.Z.)

