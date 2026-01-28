Obiectivul principal al achiziţiilor naționale prin programul SAFE este dezvoltarea industriei de apărare, însă pe lista investițiilor sunt și proiecte de infrastructură sau care privesc apărarea civilă și
Programe de calificare în februarie
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va organiza, în luna februarie, 81 de programe de formare profesională pentru 1.349 de persoane care beneficiază de calificare gratuită prin agenţiile din toată țara. Programele cu cele mai multe locuri disponibile vizează calificări precum: agent de securitate - 165 de persoane; lucrător comercial - 151; operator introducere, validare şi prelucrare date - 112; ajutor bucătar - 109; referent resurse umane - 101, iar cele mai multe cursuri se vor organiza în judeţele Braşov (pentru 150 de persoane), Dâmboviţa (103) şi Cluj (84). (C.Z.)