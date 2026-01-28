Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Programe de calificare în februarie

Data: 28 Ianuarie 2026

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va organiza, în luna februarie, 81 de programe de formare profesională pentru 1.349 de persoane care beneficiază de calificare gratuită prin agenţiile din toată țara. Programele cu cele mai multe locuri disponibile vizează calificări precum: agent de securitate - 165 de persoane; lucrător comercial - 151; operator introducere, validare şi prelucrare date - 112; ajutor bucătar - 109; referent resurse umane - 101, iar cele mai multe cursuri se vor organiza în judeţele Braşov (pentru 150 de persoane), Dâmboviţa (103) şi Cluj (84). (C.Z.)

