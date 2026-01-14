Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Proiect de creștere a vârstei de pensionare în MApN și MAI

Data: 14 Ianuarie 2026

Până la finalul săptămânii viitoare va fi gata și va fi discutat în Guvern un proiect de lege elaborat de reprezentanţii Ministerului Apărării Naționale (MApN) şi ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI) pentru creşterea vârstei de pensionare în structurile de ordine publică şi apărare, a anunțat ministrul apărării, Radu Miruţă, la o emisiune televizată. Măsura ar urma să fie adoptată în contextul în care Guvernul vizează reducerea cu 10% a fondului de salarii al instituţiilor.

Potrivit demnitarului, deoarece în cele două ministere nu pot fi reduse salariile sau numărul de angajaţi, ca măsură de compromis va crește vârsta de pensionare.

„La Ministerul Apărării şi la Ministerul de Interne este o chestiune mai specială. Am explicat şi în coaliţie: avem 600 de kilometri de graniţă cu o ţară care are război. Nu poţi să reduci armata, dimpotrivă, trebuie să o creşti. La Ministerul Apărării se lucrează, începând de astăzi, până săptămâna viitoare, la un proiect de lege, împreună cu Ministerul de Interne, pentru creşterea vârstei de pensionare. Acesta este compromisul pe care l-a acceptat coaliţia: să nu tai din salariu, să nu tai din numărul de angajaţi, dar să contribui şi tu la efort, prin creşterea vârstei de pensionare”, a explicat Miruţă la Antena 3, potrivit Agerpres.

Oficialul a menţionat că în prezent vârsta de pensionare în aceste structuri este de 48 de ani, iar noul prag pentru pensie va fi stabilit în urma unor simulări. „Deocamdată (vârsta de pensionare, n.r.) este 48. ­

(…) Se fac nişte simulări: cam cât trebuie să creşti vârsta de pensionare ca să reduci cheltuielile cu 10%? Poate nu până la 65. Poate până la 60. Poate până la 55”, a explicat Miruţă. (C.Z.)
 

