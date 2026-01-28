Proiectele de apărare și infrastructură de pe lista SAFE

Data: 28 Ianuarie 2026

Obiectivul principal al achiziţiilor naționale prin programul SAFE este dezvoltarea industriei de apărare, însă pe lista inves­tițiilor sunt și proiecte de infrastructură sau care privesc apărarea civilă și înzestrarea Ministerului de Interne.

Viceprim-ministrul Radu Miruţă, ministru al apărării naţionale, şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, şi secretarii de stat în Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat şi Bogdan Despescu au prezentat luni, într-o conferință de presă, proiectele incluse în planul național de investiții în domeniul apărării prin Programul SAFE, aprobat la 15 ianuarie de Comisia Europeană, cu o alocare de 16,68 miliarde de euro.

Potrivit şefului Cancelariei prim-ministrului, cele 16,68 miliarde de euro se vor împărți astfel: 9,6 miliarde pentru apărare, 4,2 miliarde pentru infrastructură, importantă pentru mobilitatea militară, „vorbim de cele două capete de autostradă, Paşcani - Siret, Paşcani - Ungheni”, iar 2,8 miliarde de euro vor reveni apărării civile şi instituţiilor din zona de siguranţă şi securitate naţională. Mihai Jurca a menţionat că SAFE va fi coordonat de Cancelaria prim-ministrului în cadrul unui grup instituţional.

În privința proiectelor de înzestrare a armatei prin SAFE, totalizând aproape 9,6 miliarde de euro, ministrul Radu Miruţă a precizat că pe listă sunt 21 de investiții pentru următorii 5 ani, din care 10 sunt cu achiziţii în comun cu alte state, iar 11 sunt individuale ale statului român. „Câteva exemple de achiziţii în comun: este deja semnat contractul în comun cu Franţa pentru rachete Mistral - 652 de milioane de euro, este o achiziţie împreună cu alte şase state; 12 elicoptere H225, modelul mai nou, din Franţa; 12 radare - achiziţii în comun cu Franţa; trei sisteme antiaeriene care vor completa sistemul Patriot și două sisteme centralizare pentru comandă antiaeriană - achiziţii în comun cu Germania”, a precizat oficialul.

Pe lista celor 21 de proiecte de înzestrare a armatei, cele mai mari alocări sunt pentru 198 de maşini de luptă pentru infanterie pe şenile (2,98 miliarde euro), 12 elicoptere multi-misiune H225M (852 milioane euro), 139 de transportoare blindate Piranha 5 (761 milioane euro). Pe categorii, cele mai mari finanțări sunt destinate forțelor terestre, circa 5,19 miliarde, adică 52% din achizițiile pentru armată, urmate de apărarea antiaeriană, cu 2,3 miliarde (23%), și forțele navale, cu 0,96 miliarde (10%). Pe ultimul loc, cu o alocare de doar 113 milioane, sunt investițiile în sistemul ­software C4ISR (Comandă, Control, Comunicații, Computere, Infor­mații, Supraveghere și Re­cu­noaș­tere) și sistemele de simulare de antrenament. (C.Z.)