Proiectele de apărare și infrastructură de pe lista SAFE
Obiectivul principal al achiziţiilor naționale prin programul SAFE este dezvoltarea industriei de apărare, însă pe lista investițiilor sunt și proiecte de infrastructură sau care privesc apărarea civilă și înzestrarea Ministerului de Interne.
Viceprim-ministrul Radu Miruţă, ministru al apărării naţionale, şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, şi secretarii de stat în Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat şi Bogdan Despescu au prezentat luni, într-o conferință de presă, proiectele incluse în planul național de investiții în domeniul apărării prin Programul SAFE, aprobat la 15 ianuarie de Comisia Europeană, cu o alocare de 16,68 miliarde de euro.
Potrivit şefului Cancelariei prim-ministrului, cele 16,68 miliarde de euro se vor împărți astfel: 9,6 miliarde pentru apărare, 4,2 miliarde pentru infrastructură, importantă pentru mobilitatea militară, „vorbim de cele două capete de autostradă, Paşcani - Siret, Paşcani - Ungheni”, iar 2,8 miliarde de euro vor reveni apărării civile şi instituţiilor din zona de siguranţă şi securitate naţională. Mihai Jurca a menţionat că SAFE va fi coordonat de Cancelaria prim-ministrului în cadrul unui grup instituţional.
În privința proiectelor de înzestrare a armatei prin SAFE, totalizând aproape 9,6 miliarde de euro, ministrul Radu Miruţă a precizat că pe listă sunt 21 de investiții pentru următorii 5 ani, din care 10 sunt cu achiziţii în comun cu alte state, iar 11 sunt individuale ale statului român. „Câteva exemple de achiziţii în comun: este deja semnat contractul în comun cu Franţa pentru rachete Mistral - 652 de milioane de euro, este o achiziţie împreună cu alte şase state; 12 elicoptere H225, modelul mai nou, din Franţa; 12 radare - achiziţii în comun cu Franţa; trei sisteme antiaeriene care vor completa sistemul Patriot și două sisteme centralizare pentru comandă antiaeriană - achiziţii în comun cu Germania”, a precizat oficialul.
Pe lista celor 21 de proiecte de înzestrare a armatei, cele mai mari alocări sunt pentru 198 de maşini de luptă pentru infanterie pe şenile (2,98 miliarde euro), 12 elicoptere multi-misiune H225M (852 milioane euro), 139 de transportoare blindate Piranha 5 (761 milioane euro). Pe categorii, cele mai mari finanțări sunt destinate forțelor terestre, circa 5,19 miliarde, adică 52% din achizițiile pentru armată, urmate de apărarea antiaeriană, cu 2,3 miliarde (23%), și forțele navale, cu 0,96 miliarde (10%). Pe ultimul loc, cu o alocare de doar 113 milioane, sunt investițiile în sistemul software C4ISR (Comandă, Control, Comunicații, Computere, Informații, Supraveghere și Recunoaștere) și sistemele de simulare de antrenament. (C.Z.)