Redimensionare a forțelor americane de la „Kogălniceanu”

Data: 30 Octombrie 2025

Ministerul Apărării Naţionale a confirmat ieri informația cu privire la redimensionarea unei părţi a trupelor americane dislocate pe flancul estic al NATO, ca parte a procesului de reevaluare a posturii globale a forţelor militare ale SUA. Conform ministrului apărării, nu este vorba despre o retragere, ci despre sistarea rotirii unei brigăzi care deţinea elemente în mai multe state NATO, printre care și în România, la baza de la Mihail Kogălniceanu, județul Constanța.

„Decizia era aşteptată, România aflându-se în contact permanent cu partenerul strategic american. Redimensionarea forţelor SUA reprezintă un efect al noilor priorităţi ale Administraţiei Prezidenţiale, anunţate încă din luna februarie. Decizia a avut în vedere şi faptul că NATO şi-a consolidat prezenţa şi activitatea pe flancul estic, ceea ce permite Statelor Unite să îşi ajusteze postura militară în regiune”, a precizat MApN într-un comunicat.

Într-o conferință de presă susținută ieri-dimineață, ministrul apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat că informația oficială a venit luni, prin ambasadorul României la NATO.

„Această reevaluare a posturii face parte dintr-o strategie mai largă anunţată de la începutul anului de Statele Unite. (...) Mesajele au fost transmise de-a lungul ultimelor luni la nivel public, chiar şi acum două săptămâni, la întâlnirea miniştrilor NATO la Bruxelles”, a afirmat Ionuț Moşteanu, potrivit Agerpres.

Ministrul apărării a precizat că, pe teritoriul ţării noastre, vor rămâne aproximativ 1.000 de militari americani, în bazele de la Deveselu, Câmpia Turzii şi Mihail Kogălniceanu, la fel şi capabilităţile strategice.

„Este important de subliniat că nu se vorbeşte despre o retragere a forţelor americane, ci despre sistarea rotirii unei brigăzi care deţinea elemente în mai multe state NATO: şi în Bulgaria, şi în România, în Slovacia, în Ungaria. Vor rămâne aproximativ 1.000 de soldaţi americani în România, contribuind la descurajarea oricăror ameninţări, reprezentând o garanţie a angajamentului SUA pentru securitate regională. Capacităţile strategice de aici, din România, rămân neschimbate. În continuare, steagul american va fi în toate aceste trei puncte, Deveselu, Câmpia Turzii şi Mihail Kogălniceanu”, a explicat Ionuţ Moşteanu.

Potrivit acestuia, România şi SUA vor coopera și mai departe pe plan militar. „Statele Unite rămân principalul furnizor de tehnică militară pentru România. Acest lucru va continua. Am primit recent din partea partenerilor americani un sistem avansat de protecţie aeriană, care va spori capacitatea de apărare împotriva vehiculelor aeriene fără pilot. Urmează să fie integrat în curând în planurile noastre operaţionale”, a subliniat Moşteanu, mulțumind partenerilor americani pentru sprijinul acordat în consolidarea capacităţilor defensive ale României şi ale aliaţilor pe flancul estic. (C.Z.)