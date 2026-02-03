Regiunile în care predomină companiile românești

Data: 04 Feb 2026

Distribuţia companiilor din top 5.000 în regiunile istorice evidenţiază o concentrare a capitalului românesc în Moldova, Dobrogea şi Oltenia, unde reprezintă peste trei sferturi din total, în timp ce în Bucureşti-Ilfov capitalul străin este majoritar, iar în Transilvania raportul dintre companiile străine şi cele autohtone este echilibrat, arată o analiză PwC România. Patru dintre cele mai puternice zece firme româneşti au sediul în Moldova.

Potrivit analizei „O privire de ansamblu asupra antreprenoriatului românesc”, societăţile cu capital românesc sunt majoritare, cu 53%, în topul celor mai mari 5.000 din România. La nivel de regiuni de dezvoltare, Nord-Est (nordul Moldovei) iese în evidenţă cu 80% companii românești în totalul celor din top prezente în regiune. Urmează Sud-Est (sudul Moldovei şi Dobrogea) şi Sud-Vest (Oltenia), ambele cu 77%. „Prezenţa mai redusă a companiilor cu capital străin în aceste regiuni poate fi corelată cu infrastructura deficitară şi situarea lor pe ultimele locuri în clasamentul PIB per capita. Pe de altă parte, tocmai absenţa investitorilor străini de calibru în aceste regiuni pare să fi favorizat dezvoltarea unor companii antreprenoriale puternice”, explică autorii studiului, citați de Agerpres.

Moldova se remarcă nu doar prin procentul mare de firme locale, dar şi prin dimensiunea acestora. Patru dintre cele mai importante zece companii româneşti după cifra de afaceri au sediul în regiune: Dedeman, liderul pieţei naționale de bricolaj, şi cele trei companii din grupul UMB (SA&PE Construct, UMB Spedition şi Tehnostrade), lideri în construcţii, toate înregistrate în judeţul Bacău. Regiunea Nord-Est, cu polii în Iași și Bacău, are 318 companii românești în top 5.000, cu o cifră de afaceri de 75,9 miliarde de lei şi 69.400 de angajaţi.

În Bucureşti-Ilfov sunt 847 de societăți româneşti cu 171,6 miliarde de lei şi 169.700 de angajaţi, însă acestea sunt dominate numeric de companiile străine. Nord- Vest, care include judeţul Cluj, are 327 de afaceri româneşti în top, cu 57,9 miliarde de lei şi 64.900 de angajaţi. Regiunea Vest are doar 164 de firme autohtone, cu 25,8 miliarde de lei şi 22.900 de angajaţi. Şi aici, companiile străine domină ca număr şi nivel al afacerilor.

La nivel de industrii, Nord-Est este lideră în construcţii, cu 50 de companii cu afaceri de 21,4 miliarde de lei, este a doua în sectorul comerţului, după Bucureşti-Ilfov, cu 145 de companii şi 33,2 miliarde de lei, și a doua în industria prelucrătoare, cu 60 de companii şi 12,1 miliarde de lei, după Nord-Vest. „Odată cu finalizarea autostrăzii Moldovei A7, care conectează regiunea cu Bucureştiul, şi a auto­străzii Unirii A8, care va facilita accesul către Transilvania şi Europa de Vest, investiţiile străine în regiune ar putea creşte, aducând oportunităţi noi de dezvoltare”, subliniază PwC. (C.Z.)