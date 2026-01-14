Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sondaj: Incertitudine privind 2026

Sondaj: Incertitudine privind 2026

Data: 14 Ianuarie 2026

Începutul anului 2026 vine cu un amestec de speranţă şi incertitudine, arată un sondaj Reveal Marketing Research, potrivit căruia 39% dintre români au o atitudine neutră faţă de 2026, 34% privesc anul cu optimism, în timp ce 27% se aşteaptă la ce e mai rău. Referitor la viața personală, 17% dintre români intenţionează să se căsătorească sau logodească în 2026. La capitolul carieră, 33% vor să îşi schimbe locul de muncă, în creştere cu 6% față de 2025. (C.Z.)

