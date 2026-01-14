Sondaj: Incertitudine privind 2026

În România, locuinţele sociale au o pondere de doar 0,17% din fondul locativ naţional. Din acest punct de vedere, țara noastră ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană. În Europa Centrală şi de Est, ponderea
Începutul anului 2026 vine cu un amestec de speranţă şi incertitudine, arată un sondaj Reveal Marketing Research, potrivit căruia 39% dintre români au o atitudine neutră faţă de 2026, 34% privesc anul cu optimism, în timp ce 27% se aşteaptă la ce e mai rău. Referitor la viața personală, 17% dintre români intenţionează să se căsătorească sau logodească în 2026. La capitolul carieră, 33% vor să îşi schimbe locul de muncă, în creştere cu 6% față de 2025. (C.Z.)