Ministerul Agriculturii a publicat pe site-ul propriu un proiect de ordin care vizează simplificarea accesului la plăţile directe finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă, prin clarificarea definiţiilor
Sprijin pentru stațiunile pomicole
Stațiunile de cercetare afectate de îngheţul din aprilie-mai 2025 vor putea beneficia, alături de pomicultori, de ajutorul de 2.000 euro/ha anunțat de Ministerul Agriculturii, care a postat în transparenţă un proiect în acest sens. Condiţia este ca gradul de afectare să fie între 30% şi 100%. Bugetul măsurii ce vizează 8.800 ha de livezi este de 11,5 milioane de euro. Staţiunea de Cercetare Pomicolă Istriţa se numără printre potențialii beneficiari după ce, anul trecut, a înregistrat pierderi de 100% la cele 10 ha de cireşi și de 50-60% la 32 ha cu pruni din cauza frigului, potrivit şefului staţiunii, Rareş Pândaru, citat de Agerpres. (C.Z.)