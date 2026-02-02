Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sprijin pentru stațiunile pomicole

Data: 06 Feb 2026

Stațiunile de cercetare afectate de îngheţul din aprilie-mai 2025 vor putea beneficia, alături de pomicultori, de ajutorul de 2.000 euro/ha anunțat de Ministerul Agriculturii, care a postat în transparenţă un proiect în acest sens. Condiţia este ca gradul de afectare să fie între 30% şi 100%. Bugetul măsurii ce vizează 8.800 ha de livezi este de 11,5 milioane de euro. Staţiunea de Cercetare Pomicolă Istriţa se numără printre potențialii beneficiari după ce, anul trecut, a înregistrat pierderi de 100% la cele 10 ha de cireşi și de 50-60% la 32 ha cu pruni din cauza frigului, potrivit şefului staţiunii, Rareş Pândaru, citat de Agerpres. (C.Z.)

