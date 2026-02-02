Sprijin pentru stațiunile pomicole

Data: 06 Feb 2026

Stațiunile de cercetare afectate de îngheţul din aprilie-mai 2025 vor putea beneficia, alături de pomicultori, de ajutorul de 2.000 euro/ha anunțat de Ministerul Agriculturii, care a postat în transparenţă un proiect în acest sens. Condiţia este ca gradul de afectare să fie între 30% şi 100%. Bugetul măsurii ce vizează 8.800 ha de livezi este de 11,5 milioane de euro. Staţiunea de Cercetare Pomicolă Istriţa se numără printre potențialii beneficiari după ce, anul trecut, a înregistrat pierderi de 100% la cele 10 ha de cireşi și de 50-60% la 32 ha cu pruni din cauza frigului, potrivit şefului staţiunii, Rareş Pândaru, citat de Agerpres. (C.Z.)