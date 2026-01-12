Tineri din medii defavorizate se pot înscrie, în aceste zile, pentru obţinerea finanţării pentru şcoala de şoferi, prin programul „Permis pentru viitor”, organizat de Fundaţia pentru Comunitate, pe bază de
SUA au ieșit din 66 de organisme internaționale
Preşedintele american Donald Trump a semnat miercuri un decret ce dispune retragerea SUA din 66 de organizaţii internaţionale, dintre care jumătate sunt ale ONU. Printre acestea este Convenţia-cadru a ONU privind schimbările climatice, tratatul fondator al celorlalte acorduri climatice internaţionale, încheiat în 1992 la Rio de Janeiro. Secretarul general al Naţiunilor Unite, Antonio Guterres, a transmis printr-un purtător de cuvânt că „regretă” ieșirea SUA din aproximativ 30 de agenţii ale ONU, inclusiv din tratatul esenţial din 1992 privind clima, potrivit AFP şi Reuters. (C.Z.)