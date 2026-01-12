Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
SUA au ieșit din 66 de organisme internaționale

SUA au ieșit din 66 de organisme internaționale

Data: 12 Ianuarie 2026

Preşedintele american Donald Trump a semnat miercuri un decret ce dispune retragerea SUA din 66 de organizaţii internaţionale, dintre care jumătate sunt ale ONU. Printre acestea este Convenţia-cadru a ONU privind schimbările climatice, tratatul fondator al celorlalte acorduri climatice internaţionale, încheiat în 1992 la Rio de Janeiro. Secretarul general al Naţiunilor Unite, Antonio Guterres, a transmis printr-un purtător de cuvânt că „regretă” ieșirea SUA din aproximativ 30 de agenţii ale ONU, inclusiv din tratatul esenţial din 1992 privind clima, potrivit AFP şi Reuters. (C.Z.)

