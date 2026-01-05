Trump: SUA vor conduce Venezuela în perioada de tranziție

Data: 05 Ianuarie 2026

Statele Unite l-au capturat sâmbătă pe dictatorul venezuelean Nicolás Maduro printr-un atac-surpriză desfășurat de armata americană la Caracas. Maduro și soția sa se află acum la un centru de detenție din New York, fiind acuzați de infracțiuni legate de droguri și arme. Aliaţii şi partenerii SUA din regiune au salutat operaţiunea, adversarii Washingtonului au calificat-o ca ilegală cu potenţial destabilizator global, în timp ce multe state şi organizaţii îndeamnă la pru­dență şi protejarea stabilităţii regionale.

Statele Unite „vor conduce Venezuela” până când va putea avea loc o „tranziţie corespunzătoare şi sigură” în această ţară, a declarat preşedintele american Donald Trump într-o conferinţă de presă la Mar-a-Lago, Florida, la câteva ore de la capturarea lui Nicolás Maduro, au relatat Reuters, AFP şi dpa. Potrivit lui Trump, vicepreşedinta Venezuelei, Delcy Rodriguez, i-a spus secretarului de stat Marco Rubio că este pregătită să coopereze cu SUA.

În ceea ce privește marile companii petroliere americane, acestea au cale liberă de a reveni în Venezuela. Embargoul asupra petrolului venezuelean va rămâne însă în vigoare. Washingtonul a impus sancţiuni regimului de la Caracas din 2017 şi, în ianuarie 2019, în timpul primului mandat Trump, a instituit un embargou menit să stranguleze exporturile petroliere ale acestuia. Venezuela deţine cele mai mari rezerve dovedite de țiței din lume, nefiind și printre principalii producători de petrol.

Donald Trump şi-a justificat operaţiunea de sâmbătă prin necesitatea de a restaura supremaţia SUA asupra Americilor, a comentat ieri Agence France Presse într-o analiză, arătând că acțiunea de la Caracas a fost prezentată ca o actualizare a doctrinei Monroe de acum un secol, care susținea că America Latină trebuie eliberată de dominația puterilor europene pentru a intra în zona de influenţă exclusivă a SUA.

„În cadrul noii noastre strategii de securitate naţională, dominaţia americană în emisfera occidentală nu va mai fi pusă vreodată la îndoială”, a afirmat preşedintele, făcând referire la documentul publicat recent de administraţia sa. Strategia afirmă că SUA trebuie să vegheze ca guvernele din America Latină să fie „suficient de stabile şi bine conduse pentru a preveni şi descuraja migraţia în masă”. De asemenea, că SUA „vor refuza concurenţilor din afara emisferei occidentale posibilitatea de a-şi poziţiona forţe ameninţătoare, de a poseda sau controla active strategice” în regiune, cu aluzie la China, principalul cumpărător de petrol venezuelean.

Dar această postură agresivă ar putea încuraja China şi Rusia să adopte o atitudine similară în zonele lor de influenţă, în special faţă de Taiwan şi Ucraina, consideră analiza. Operaţiunea în Venezuela ar putea servi și ca avertisment aliaţilor SUA, alarmaţi de ameninţările lui Trump de a acapara resurse strategice, în special din Groenlanda. (C.Z.)