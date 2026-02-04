Mai multe organizaţii non-guvernamentale reunite în coaliția PAN Europe au denunţat, într-un raport publicat zilele trecute, „cocteilurile de pesticide” găsite în merele din Europa, informează AFP.
Un român din 10 nu are căldură în casă
Aproape o zecime (9,2%) din populaţia Uniunii Europene a avut probleme în a-şi încălzi în mod suficient locuinţa, în 2024, o situaţie mai bună faţă de 10,6% în 2023, arată Eurostat. Statele membre cu cei mai mulți locuitori fără căldură suficientă în casă sunt Bulgaria şi Grecia (ambele cu 19%), Lituania (18%) şi Spania (17,5%). În România, 10,8% dintre locuitori au declarat că în 2024 nu şi-au permis să îşi încălzească în mod suficient locuinţa, în scădere de la 12,5% în anul 2023. (C.Z.)