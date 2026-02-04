Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Un român din 10 nu are căldură în casă

Un român din 10 nu are căldură în casă

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 04 Feb 2026

Aproape o zecime (9,2%) din populaţia Uniunii Europene a avut probleme în a-şi încălzi în mod suficient locuinţa, în 2024, o situaţie mai bună faţă de 10,6% în 2023, arată Eurostat. Statele membre cu cei mai mulți locuitori fără căldură suficientă în casă sunt Bulgaria şi Grecia (ambele cu 19%), Lituania (18%) şi Spania (17,5%). În România, 10,8% dintre locuitori au declarat că în 2024 nu şi-au permis să îşi încălzească în mod suficient locuinţa, în scădere de la 12,5% în anul 2023. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   Eurostat
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială