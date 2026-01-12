Vize bulgare pentru nomazii digitali

Data: 12 Ianuarie 2026

Bulgaria a introdus oficial un program de acordare a vizelor pentru nomazii digitali, care permite străinilor să locuiască şi să lucreze în ţară pentru perioade extinse, a anunţat Euronews, preluat de Nivinite. Noile permise de rezidenţă destinate cetăţenilor din afara UE şi a Spaţiului Economic European sunt valabile un an şi pot fi reînnoite. Solicitanţii trebuie să demonstreze că au un cazier judiciar curat, asigurare validă de sănătate, cazare la o adresă din Bulgaria și, în plus, un venit anual de cel puţin 50 de ori salariul minim lunar din Bulgaria, adică aproximativ 31.000 de euro. (C.Z.)