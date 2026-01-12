Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Vize bulgare pentru nomazii digitali

Data: 12 Ianuarie 2026

Bulgaria a introdus oficial un program de acordare a vizelor pentru nomazii digitali, care permite străinilor să locuiască şi să lucreze în ţară pentru perioade extinse, a anunţat Euronews, preluat de Nivinite. Noile permise de rezidenţă destinate cetăţenilor din afara UE şi a Spaţiului Economic European sunt valabile un an şi pot fi reînnoite. Solicitanţii trebuie să demonstreze că au un cazier judiciar curat, asigurare validă de sănătate, cazare la o adresă din Bulgaria și, în plus, un venit anual de cel puţin 50 de ori salariul minim lunar din Bulgaria, adică aproximativ 31.000 de euro. (C.Z.)

