Într-un demers de promovare a turismului de sănătate şi de valorificare a patrimoniului balnear naţional, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului a publicat 12 ghiduri privind
Ziua Veteranilor din Teatrele de Operaţii
Ministerul Apărării Naţionale a organizat marţi, cu prilejul Zilei Veteranilor din Teatrele de Operaţii, ceremonii militare şi religioase în Bucureşti şi în garnizoanele în care există unităţi care au executat misiuni în teatre de operaţii. Ziua de 11 noiembrie este data în care în 1918 a intrat în vigoare Armistiţiul între Puterile Antantei şi Germania, care a pus capăt Primului Război Mondial. De asemenea, la 11 noiembrie 2003, a căzut la datorie sublocotenentul post-mortem Iosif Silviu Fogaraşi, primul militar român decedat în Afganistan. În perioada 1996-2022, România a pierdut 31 de militari în misiuni în străinătate, iar peste 200 au fost răniţi. (C.Z.)