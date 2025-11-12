Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziua Veteranilor din Teatrele de Operaţii 

Data: 12 Noiembrie 2025

Ministerul Apărării Naţionale a organizat marţi, cu prilejul Zilei Veteranilor din Teatrele de Operaţii, ceremonii militare şi religioase în Bucureşti şi în garnizoanele în care există unităţi care au executat misiuni în teatre de operaţii. Ziua de 11 noiembrie este data în care în 1918 a intrat în vigoare Armistiţiul între Puterile Antantei şi Germania, care a pus capăt Primului Război Mondial. De asemenea, la 11 noiembrie 2003, a căzut la datorie sublocotenentul post-mortem Iosif Silviu Fogaraşi, primul militar român decedat în Afganistan. În perioada 1996-2022, România a pierdut 31 de militari în misiuni în străinătate, iar peste 200 au fost răniţi. (C.Z.)

