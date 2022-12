Biserica plină de copii a Sfântului Nicolae din Câmpulung Moldovenesc

În biserica parohială cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” din Câmpulung Moldovenesc, ocrotitorul spiritual îşi revarsă harul şi purtarea de grijă peste toată lucrarea în centrul căreia se află, aşa cum este şi firesc, copiii şi vârstnicii. Chiar şi câte 50 de copii participă duminică de duminică la Sfânta Liturghie, iar în posturile de peste an cu mult mai mulţi. Cei patru preoţi se rânduiesc şi se completează reciproc din dragoste de Dumnezeu şi de oameni: „Suntem ca o familie, facem totul împreună, în toată misiunea noastră ne sfătuim şi ne sprijinim reciproc pentru binele credincioşilor”.

Copiii sunt prietenii îngerilor, spun părinţii slujitori de la Biserica „Sfântul Nicolae” din oraşul Câmpulung Moldovenesc, dar în acelaşi timp sunt şi fiinţe sensibile la a căror educaţie aleasă contribuie şi Biserica. Sunt încurajaţi să participe la sfintele slujbe săvârşite de către cei patru preoţi slujitori: părintele paroh Ilie Macar şi părinţii Orest Babici, Gheorghiţă Niţă şi Vasile Florescu, să pună întrebări, să caute răspunsuri, să primească Sfintele Taine şi să devină ei înşişi mărturisitori prin rostirea de rugăciuni şi prin participarea la rânduiala slujbelor. „Menirea noastră este de a-i creşte frumos pe copii, de a-i forma în spiritul moralei creştine. Trebuie să le insuflăm curajul de a mărturisi credinţa, iar dacă îi lăsăm să citească o rugăciune în biserică, să cânte un cântec de slavă, învaţă să-şi controleze şi emoţiile, se simt apreciaţi, le creşte stima de sine, se bucură şi, cel mai important, rămân în sânul Bisericii”, spune părintele Gheorghiţă Niţă, unul dintre preoţii care slujesc în acest sfânt lăcaş din inima oraşului bucovinean.

Într-un chip minunat se împleteşte la Câmpulung Moldovenesc o relaţie specială între familie, Școală şi Biserică. Nu întâmplător, în imediata apropiere a Bisericii „Sfântul Nicolae” a fost ridicat în anul 1905 actualul local al Şcolii „Bogdan Vodă”, deoarece în parcursul educaţional al unui copil nu este nevoie doar de cultura generală, ci şi de educaţia morală care să servească drept temelie. Iar, în afara familiei, pilonul de bază a fost şi a rămas de-a lungul timpului Biserica, prin slujitorii ei. „Foarte multe activităţi în centrul cărora se află copiii le desfăşurăm în colaborare cu Şcoala „Bogdan Vodă” de lângă noi. La diferite ocazii săvârşim Liturghia copiilor, iar cu atât mai mult în post copiii vin la biserică şi se spovedesc, se împărtăşesc. De multe ori vin cu clasa, cu profesorii sau învăţătorii lor, iar noi îi aşteptăm cu braţele deschise; trebuie să fim odată cu timpurile, chiar dacă respectând o anumită rigoare şi, bineînţeles, rânduielile şi canoanele”, mai spune părintele Gheorghiţă.

Acolo unde sunt copii, există şi speranţă, există viaţă şi o efervescenţă specială care îţi revigorează sufletul adeseori ostenit de tumultul zilelor. Iar aici, în inima Bucovinei, credincioşii simt pe deplin firea lucrurilor, iar cei mici sunt încurajaţi să vină şi să-L primească pe Hristos în mijlocul lor. „Pe noi, preoţii de aici, părinţii şi credincioşii, ne bucură foarte tare că vin duminică de duminică zeci de copii, iar în post nu mai spun că sunt mult mai mulţi, împărtăşim din două potire, am instituit o anumită rânduială, însă copiii sunt copii: unii nu au răbdare, unii au o suferinţă, unii sunt prea micuţi pentru a înţelege ori bebeluşi. Dar să ştiţi că atunci când Mântuitorul nostru Iisus Hristos a spus: «Lăsați copiii și nu-i opriți să vină la Mine, că a unora ca aceștia este Împărăția cerurilor», era aceeaşi frenezie, aceeaşi gălăgie la manifestări, or, Mântuitorul nu S-a arătat deranjat de acest lucru, ci a dorit să fie înconjurat de sufletele acestea curate şi nevinovate. Iar dacă Mântuitorul a făcut astfel, noi cum am putea să facem altfel? Indiferent de situaţie, copiii trebuie lăsaţi şi încurajaţi să rămână în biserică”, subliniază preotul slujitor.

Şi rămân în biserică datorită bogatului program pastoral-misionar al preoţilor slujitori, sfântul lăcaş fiind deschis aproape zilnic, a acţiunilor social-filantropice şi a activităţilor cultural-educative. În posturi, în zilele de miercuri, vineri, sâmbătă şi duminică se săvârşesc Sfânta Liturghie, Taina Sfântului Maslu şi pomenirea celor adormiţi.

În fiecare duminică, după slujbă, are loc programul de cateheză dedicat în special adolescenţilor şi tinerilor, însă participă credincioşi de toate vârstele, bucuroşi să primească sfaturi şi îndrumări din punct de vedere social, mai ales că trăim vremuri apăsătoare, când parcă prea repede şi cu prea multă uşurinţă dezarmăm în faţa stresului şi chiar a depresiei. Soluţia, spun preoţii, este „să ne bucurăm de noi şi de cei de lângă noi, să ne lăsăm în seama lui Dumnezeu”, să ne mai şi oprim în loc şi să spunem: „Doamne, fie voia Ta!”

Tinerii dau şi răspunsurile la Sfânta Liturghie, în acest sens formându-se un armonios cor al parohiei care îmbracă straie de sărbătoare la fiecare hram de peste an. Şi cum într-o biserică al cărei patron spiritual este Sfântul Ierarh Nicolae nu se putea ca jertfa să nu fie îndreptată mai ales spre persoanele singure, vulnerabile social şi medical, acestea se află permanent sub purtarea de grijă a părinţilor slujitori. Încă din anul 1992 a fost amenajată cu acest scop o urnă specială, cei aflaţi în nevoie fiind ajutaţi de-a lungul timpului cu bani ori cu materiale de construcţii.

În acelaşi timp, în anul 2008 a fost înfiinţată şi Asociaţia Frăţia Ortodoxă „Sfinţii Apostoli Andrei şi Filip”, al cărei scop este de a sprijini persoanele nevoiaşe, familiile cu mulţi copii, bătrânii singuri şi bolnavii imobilizaţi la pat.

Tuturor acestor acte de binefacere li se adaugă bucuria darurilor oferite copiilor din parohie la marile sărbători de peste an şi mai ales la cele două mari sărbători atât de iubite de noi toţi: cinstirea Sfântului Ierarh Nicolae şi Naşterea Domnului.