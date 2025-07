Nemțișor, o tabără de o mie de stele

Timp de patru zile, 500 de tineri, însoțiți de preoți, au participat la cea de-a 16-a ediție a taberei Nemțișor, organizată în perioada 21-24 iulie de Arhiepiscopia Iașilor prin Departamentul misiune pentru tineret, cu tema „Biserica noastră - un veac de rodire a Duhului Sfânt”, în contextul Centenarului Patriarhiei Române. Activitățile desfăşurate în cadrul taberei le-au oferit tinerilor ocazia de a se apropia mai mult de Biserică, de a descoperi cum pot deveni prieteni cu Dumnezeu și de a se cunoaşte mai bine pe sine. Tabăra a reprezentat un loc al comuniunii, al bucuriei și al rugăciunii.

Poiana Prieteniei de la Neamț este un spațiu al împlinirilor și al provocărilor. De la dormitul în corturi, la trezitul la primele ore ale dimi­neții și participarea la Sfânta Liturghie, la sesiunile de lucru și până la activitățile sportive, toate i-au ajutat pe tineri să se descopere și să își dea seama că sunt parte dintr-o comunitate, că sunt mădulare vii ale Bisericii Ortodoxe Române. Participan­ții au aflat, astfel, momentele impor­tante din istoria Bisericii, dar și aspecte despre sfinții recent canonizați.

„O revenire la valorile importante ale vieții”

Părintele arhim. Nicodim Petre, consilier la Sectorul de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor și stareț al Mănăstirii Bucium, i-a sfătuit pe tineri „că este bine să fie prezenți în biserică, pentru că acolo nu sunt întâlniri de orice fel, sunt întâlniri cu oameni care au aceleași căutări, au aceleași idealuri ca și ei. Astfel, au șansa de a progresa duhovni­cește, mai întâi, și apoi intelectual. Nem­țișorul este o revenire la valorile importante ale vieții, pentru câteva zile ne readucem aminte ce înseamnă credința adevărată, ce înseamnă iubirea și cum să trăim în adevăr. Aici întâlnim priviri sincere, oameni voioși, speranță, pentru că oamenii parcă și-au pierdut speranța, și avem nevoie de momente de entuziasm, de recâștigare a bucuriei pe care o pierdem în orașele aglomerate și pline de grijile zilei”.

Aflat în Poiana Prieteniei, Prea­sfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei, a fost în dialog cu tinerii, cărora le-a spus să fie „atenți la inimă, să urmăriți ce se întâmplă în inima voastră. Vă dau un criteriu foarte simplu: vrei să știi dacă în inima ta e gând bun, gând de la Dumnezeu, sau te stăpânesc gânduri străine și gânduri care nu sunt de la Dumnezeu? E foarte simplu. Dacă în inima ta e pace, liniște, bunăvoire, seninătate și bucurie, înseamnă că harul Duhului Sfânt este acolo, în inima ta, cultivat prin gânduri bune, prin doriri bune, prin bunăvoire, prin nejudecare și așa mai departe. Dacă în inima ta e agitație, tulburare, neliniște, teamă, înseamnă că acolo tu cultivi niște gânduri care atrag alte duhuri. Duhul lui Dumnezeu dă totdeauna pace, liniște, seninătate, încredere, bucurie și bine. Îți deschide inima către ceilalți, dar și să fii curios, să cunoști și să te bucuri de tot ceea ce vezi. Soarele e pe cer și cerul albastru, mă bucur. E ploaie, mă bucur că plouă, că-i bine că plouă. Mă bucur că este verdeață, frumos aici, mă bucur de chipurile celorlalți”.

Despre sfinţenie

Tinerii au conștientizat că și ei sunt roade ale Duhului Sfânt și numai stăruind în rugăciune, fapte bune și fiind aproape de Biserică pot rămâne pe calea rânduită de Dumnezeu și pot face pași pe drumul sfințeniei. O întrebare-cheie din cadrul sesiunilor de lucru a fost „ce înseamnă sfințenia și cum putem deveni sfinți?”, iar parti­cipanții au înțeles că sfințenia nu e un lucru greu accesibil, ci fiecare dintre ei poate fi un sfânt în devenire.

În cei 100 de ani de existență, Biserica noastră, prin lucrarea Duhului Sfânt, a dăruit poporului român zeci de părinți și sfinți care au mărturisit credința cea adevărată. Tinerii din Poiana Prieteniei au conturat pe iarbă crucea patriarhală, ca semn al comemorării celor 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie și ca o mărturisire de credință.

100 de mărturii ale tinerilor despre Nemțișor

„Nemțișorul înseamnă oameni frumoși, suflete calde și Dumnezeu.” (Ioan)

„După această tabără rămân în suflet cu gândul că încă există locuri frumoase, cu activități religioase care se combină perfect cu cele sportive.” (Daniel)

„E o ocazie tare faină de a ne dezvolta într-o manieră creștină.” (Nicu)

„Este osteneală în tabără, dar este o osteneală care aduce roade, este o experiență inedită.” (Andreea)

„La Nemțișor am învățat că prietenia e un lucru sfânt, iar fiecare tânăr cu care am luat legătura aici este un câștig în viața mea.” (George)

„E o altă lume în Poiană, sunt oameni deschiși, toți avem aceleași interese și suntem uniți în Hristos.” (Ana)

„Consider că după cinci ani de Nemțișor sunt mai responsabilă, organizez altfel lucrurile și sunt mult mai comunicativă.” (Maria)

„E foarte fain, nu ne plictisim deloc. Am venit la îndemnul unor prieteni și mă bucur că am avut această ocazie.” (Nicolae)

„Îmi plac jocurile care sunt foarte interactive și am inima împlinită când tabăra se termină.” (Andrei)

„Nemțișorul e un loc unde nu te judecă nimeni, iar cuvintele-cheie sunt loialitatea și credința.” (Crina)

„Nemțișorul este un loc al tinerilor care caută să se dezvolte în viața bisericească.” (Dana)

„Am învățat să conviețuim în natură, să ne simțim liberi și să ne rugăm. Biserica e locul unde te ascultă cineva tot timpul și îți dă putere.” (Cristina)

„Tabăra este o experiență unică. Merită să lași confortul de acasă pentru a dormi pe paie, sub cerul liber.” (Irina)

„Am venit în tabără pentru a îmi întări legătura cu credința și cu tradiția.” (Sorina)

Bucurie în Hristos

„Să fii voluntar în Poiana Prieteniei te construiește ca om. Aici se leagă cele mai faine prietenii, bazate pe credință. E un loc de poveste.” (Mihai)

„Sunt de 6 ani voluntar la Nem­țișor și revin pentru că prieteniile noastre sunt legate în Hristos.” (Elena)

„E o tabără perfectă, foarte interesantă, unde înveți lucruri pe care nici la școală și nici în familie nu le înveți.” (Ovidiu)

„Pentru un tânăr să trăiască în natură e o provocare și mă bucur că am acceptat-o. E ceva constructiv și ne ajută.” (Vali)

„Am venit la Nemțișor pentru a patra oară pentru că îmi place Duhul din Poiană. E un moment mult-așteptat în vacanța de vară.” (Elena)

„Am învățat să comunic mai mult, să nu mai fiu timidă și să mă spovedesc. Am întâlnit tineri cu care pot vorbi despre Dumnezeu”. (Lavinia)

„Îmi place că participăm zilnic la slujbe, că ne rugăm împreună. Nemțișorul e ceva special.” (Ionuț)

„De la o ediție la alta am adunat mulți prieteni în jurul meu și am reușit să am mai multă grijă față de aproapele.” (Maria)

„Nemțișorul înseamnă prietenie, creativitate, colaborare, pozitivitate și credință.” (Oana)

„Tabăra aceasta e un loc viu, plin de viață, în care sufletul se îmbogă­țește.” (Cătălin)

„Poiana Prieteniei e un loc sigur, unde ne putem simți aproape de Dumnezeu și putem face un pas spre mântuire.” (Nicoleta)

„Nemțișorul e o experiență nouă an de an, care ne merge la suflet.” (Andreea)

„Nu cred că există vreun copil care nu învață ceva de la fiecare activitate și nu pleacă îmbogățit.” (Teodor)

„Orice tânăr ar trebui să vină măcar o dată în viață la Nemțișor.” (Anca)

„Atmosfera asta rustică, statul pe iarbă și conținutul religios fac din tabără ceva unic. Pleci alt om de la Nemțișor, vezi altfel lucrurile și aici am învățat că Biserica suntem noi.” (Ioana)

„Prietenia alăturată de Hristos este una valoroasă și rezistă în timp. Cu asta rămânem noi, tinerii din tabără.” (Sofia)

„Tinerii au nevoie de comuniune, iar Poiana Prieteniei este un spațiu propice întâlnirii, așa cum este și Biserica.” (Andreea)

„Nemțișorul înseamnă bucurie în Hristos.” (Marina)

„Să fiu voluntar mă împlinește, iar Nemțișorul mi-a arătat cât de folositoare poate fi rugăciunea și cât de frumoși pot fi oamenii.” (Violeta)

„Suntem diferiți, dar am început zilele cu Sf. Liturghie și am încheiat cu rugăciune, avem valori comune și la un moment dat simți că ți-ai ales familia și ai ales-o bine.” (Mara)

„Tabăra aceasta este o poveste care are un început pentru toți, dar nu se sfârșește pentru nimeni, pentru că ce învățăm la Nemțișor păstrăm pentru totdeauna în suflet.” (Cristina)

„Nemțișorul e ca o a doua casă, un loc liniștit, unde Dumnezeu ne așteaptă.” (Elisabeta)

„Bucuria și comuniunea m-au adus pentru a patra oară în Poiana Prieteniei.” (Ana)

„Tabăra ne oferă un timp de calitate și o șansă de a fi de folos aproapelui.” (Florin)

„Aici am învățat că fiecare pas pe care îl facem contează în cer.” (Dana)

„Îmi place că suntem în natură și ne începem ziua cu Sfânta Liturghie. Plec acasă cu sufletul plin de bucurie.” (Alexandra)

„Nemțișorul înseamnă muncă, prietenie, unitate, spirit de echipă și întâlnirea cu Dumnezeu.” (Teodora)

„Din tot ce am învățat mi-a rămas în suflet gândul că «Sfințenia este chipul lui Dumnezeu în om».” (Irina)

„Nemțișor este locul în care trăiești pe deplin credința alături de tineri care împărtășesc aceleași valori.” (Ema)

„Atmosfera e foarte frumoasă, îmi place că se discută sincer la fiecare sesiune de lucru și avem libertatea de a ne exprima.” (Alexandru)

„Nemțișorul înseamnă o poieniță foarte frumoasă, parcă din altă lume, cu slujbe, jocuri și multe amintiri frumoase.” (Constantin)

„Am pus bazele familiei mele aici în tabără și am revenit după 10 ani ca voluntar împreună cu soția mea.” (Alex)

„Tabăra este un mod de apropiere față de Dumnezeu.” (Ioan)

„Nemțișorul e un timp câștigat, un lucru frumos în Hristos.” (Dan)

„Este un loc al conștientizării, al căutării și al credinței.” (Laura)

„Nemțișorul e un spațiu al dezvoltării personale, într-o atmosferă de credință.” (Radu)

„E cel mai fain loc în care îmi petrec timpul în vacanța de vară.” (Nicolae)

„Este o tabără care Îl are pe Dumnezeu în centru.” (Rareş)

„Am venit în tabără pentru a învăța să comunic mai bine cu Dumnezeu.” (Eliza)

Valori comune şi prietenii îndelungate

„Nemțișorul înseamnă omenie și vin pentru a avea grijă de mine și de cei din jurul meu.” (Ioana)

„Poiana aceasta e locul unde ne întâlnim noi, tinerii, cu valori comune și legăm prietenii de ani buni.” (Maria)

„Simt că m-am format în tabără și în fiecare an încerc să mă privesc în oglindă și văd mereu schimbarea.” (Crina)

„Este a șasea vară în Poiana Prieteniei și e un colț de rai.” (Silviu)

„Tabăra e un loc al revenirii la simplitate, o șansă de formare.” (Andrei)

„Aici am devenit mai responsabilă, am învățat să fiu mai atentă la nevoile celor din jur și să îi slujesc pe cei din jur.” (Irina)

„E singurul loc în care mă simt ca acasă. Tabăra ne unește și e un timp petrecut cu folos.” (Ana-Maria)

„Am înțeles că stând de vorbă cu Dumnezeu toate au o rezolvare.” (Mihnea)

„Aici câștigăm timp și ne-am câștigat pe noi înșine.” (Vlad)

„Ne hrănim cu bucurie și ne umplem sufletul de liniște.” (Mihai)

„Îmi plac activitățile, atmosfera, parada steagurilor și serile petrecute în jurul focului cântând și dansând.” (Daniela)

„Tabără m-a ajutat să îmi aleg drumul în viață.” (Eva)

„Voluntariatul în tabără este o experiență care te schimbă și te apropie și mai mult de cei din jur și de Dumnezeu.” (Oana)

„Preoții sunt la fel de prietenoși cum sunt și copiii din tabără.” (Laura)

„Uneori în satele din care venim ne simțim excluși din cauza credinței, dar aici ne găsim locul și ne îmbogățim.” (Ilinca)

„Este o tabără în care toți avem de învățat, putem discuta deschis despre sfinți și despre Dumnezeu.” (Eugen)

„Nemțișorul nu are sfârșit, te întorci an de an, ca și cum nici n-ai plecat, și iei lucrurile de unde le-ai lăsat.” (Ana)

„În tabără am cunoscut oameni noi, am găsit răspunsuri la frământările pe care le aveam și am înțeles ce înseamnă bucuria.” (Daria)

„Nemțișor e un loc al sincerității, al dezvoltării și al descoperirii.” (Gheorghe)

„Nimic nu se compară cu hotelul nostru de o mie de stele, am făcut o gaură la cort și seara privesc cerul plin de stele.” (Diana)

„Am învățat să prețuiesc timpul și să îl petrec într-un mod folositor.” (Nectaria)

Uniţi în credinţă

„Mi-a depășit toate așteptările. Nu credeam că o tabără organizată de Biserică e atât de faină.” (Mădălina)

„Am învățat să împart, să dăruiesc și să mă jertfesc.” (Bogdan)

„Fiecare om pe care l-am întâlnit în tabără și-a pus amprenta asupra mea.” (Cătălina)

„Aici am descoperit cât de frumoși sunt oamenii care simt la fel, care gândesc la fel.” (Florina)

„Am trăit patru zile de poveste și mi-aș fi dorit să nu se termine niciodată.” (Alina)

„Tabăra mi-a arătat că, atunci când ai oamenii potriviți lângă tine și Dumnezeu îți e alături, nu mai ai nevoie de altceva.” (Ioana)

„Sesiunile de lucru au fost un prilej de descoperire, dar și de intros­pecție.” (Daniela)

„Fiecare clipă petrecută la Nemțișor capătă sens și roadele le vedem în timp.” (Maria)

„În tabără am simțit bucuria de a participa la Sfânta Liturghie și de a fi în comuniune.” (Livia)

„De când am pășit în poiană am simțit un Duh aparte și parcă e o altă lume.” (Andrei)

„Aștept cu nerăbdare fiecare vară pentru a veni în tabără. Au trecut 7 ani de la prima participare și revin an de an cu o bucurie și mai mare.” (Nicu)

„M-am bucurat să întâlnesc tineri din Biserică cu aceleași preocupări și pasiuni comune.” (Ioan)

„Suntem prieteni cu Hristos și cu sfinții și asta ne ajută să fim și mai apropiați unii de ceilalți.” (Bogdan)

„Activitățile organizate de Biserică m-au ajutat să fiu un om mai bun, încrezător în forțele proprii și mărturisitor.” (Sorina)

„Noi, tinerii, suntem Biserica și prin astfel de activități ducem mai departe roadele Duhului Sfânt.” (Maria)

„În tabără, nici o zi nu seamănă cu alta, toate sunt pline de emoție, de surprize și de învățături noi.” (Andreea)

„Plec acasă cu gândul că, încercând zi de zi să fiu mai bun, sunt pe drumul spre Sfințenie.” (Dimitrie)

„Învățăm să fim uniți în credință și iubire și doar așa vom izbândi.” (Radu)

„Nemțișorul e un loc care în ciuda trecerii timpului își păstrează frumusețea, valorile și ne așteaptă să evadăm din viața de zi cu zi.” (Elena)

„E un cadru atractiv pentru adolescenți. După 5 participări la Nemțișor sunt cea mai bună variantă a mea.” (Alexandra)

„Nemțișorul te dezvoltă, te aduce împreună cu tineri care simt la fel și asta contează cel mai mult.” (Silviu)

„Am învățat că Sfinții ne pot fi modele în viață. Credința, bunătatea și speranța că mai există oameni buni ne unesc pe noi, participanții.” (Alexandra)

„Această tabără înseamnă cu­noaștere, formare și bucurie infinită.” (Sorin)

„Am rămas surprinsă de profunzimea temelor și de discuțiile despre Sfinți.” (Florentina)

„Nemțișorul are o atmosferă foarte frumoasă și recomand oricărui adolescent să vină să descopere și să se descopere.” (George)

„Noi, tinerii, avem nevoie să discutăm și să înțelegem mai bine subiectele duhovnicești, pentru a ne descoperi pe noi înșine. Biserica pentru mine înseamnă odihna sufletului.” (Marian)