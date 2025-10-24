Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Reportaj Sclipirile Luminii: Catedrala Naţională, ctitoria Preafericitului Părinte Patriarh Daniel

Sclipirile Luminii: Catedrala Naţională, ctitoria Preafericitului Părinte Patriarh Daniel

Galerie foto (6) Galerie foto (6) Reportaj
Data: 24 Octombrie 2025

Citeşte mai multe despre:   Patriarhul Daniel  -   CMN  -   Catedrala Națională
vezi toate ›Alte articole din Reportaj
  • Repere istorice și borne duhovnicești Reportaj
    Repere istorice și borne duhovnicești

    Este o binecuvântare să fim contemporani cu evenimentele importante din istorie, iar unul dintre acestea se petrece la 26 octombrie 2025, când se sfințeşte pictura în mozaic a Catedralei Naționale. Moment unic în

    26 Oct, 2025
  • „O catedrală pe mărimea credinţei acestui neam” Reportaj
    „O catedrală pe mărimea credinţei acestui neam”

    „Am donat cu tot sufletul pentru Catedrala Mântuirii Neamului şi cu gândul că neamul acesta merită o catedrală mare, aşa cum vedem la televizor prin alte ţări”, a fost prima reacţie a doamnei Ecaterina Cotoman, sau tanti Tinca, după cum este cunoscută în satul Horpaz din comuna ieşeană Miroslava. La cei 75 de ani, văduvă şi pensionară, povesteşte, şi nu spre laudă, cum donaţiile către biserică şi către alţi oameni pe care i-a întâlnit pe cale i-au adus bucurie în suflet, întocmai cum fac rugăciunile: „Aşa văd eu donaţia, ca pe o formă de rugăciune şi de recunoştinţă pentru viaţa şi oamenii cu care Dumnezeu m-a binecuvântat, dar şi pentru încercările şi greutăţile peste care am trecut şi din care am învăţat şi m-au apropiat de Hristos”.

    22 Oct, 2025
TOP 6 Reportaj