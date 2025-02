Sclipirile Luminii: Frumuseţea naturii iernatice

Cu adevărat nu există loc neinteresant și cu siguranță nu în frumoasa noastră țară. Am petrecut câteva ore în Topoloveni, Argeș, un orășel cu doar zece mii de locuitori, și am văzut și am aflat atâtea câte ar merita să povestim nu într-un articol, ci în mai multe. Ceea ce și încercăm să facem.