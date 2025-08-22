Sclipirile Luminii: Mănăstirea Ghighiu, judeţul Prahova

Pe muntele Penteli, la câțiva kilometri de Nea Makri se află o mănăstire mai puțin cunoscută pelerinilor români. Dau Penteli - așa cum o numesc grecii, sau Mănăstirea Pantocrator, după denumirea oficială, e
vezi toate ›Alte articole din Reportaj
- 24 Aug, 2025
Biserica de la Slon, din comuna Cerașu, jud. Prahova, a devenit neîncăpătoare în Duminica a 10-a după Rusalii, 17 august, când, la finalul Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, săvârșită de preotul paroh22 Aug, 2025
Într-o lume în care efemerul pare să guverneze cotidianul, întâlnirea cu arta autentică devine un act de reîntoarcere la esență. Într-o seară de iulie luminată de un curcubeu neașteptat, casa-muzeu Art21 Aug, 2025
Într-o societate în care tineretul este asaltat de influențe negative, Biserica și statul trebuie să colaboreze pentru a oferi tinerei generații o perspectivă pozitivă asupra vieții, tocmai pentru a evidenția20 Aug, 2025
TOP 6 Reportaj
- 21 Aug, 2025
- 17 Aug, 2025
- 20 Aug, 2025
- 24 Aug, 2025
- 22 Aug, 2025
- 22 Aug, 2025