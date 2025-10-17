Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sclipirile Luminii: Parohia „Sfânta Vineri”- Drumul Taberei, Bucureşti

Galerie foto (8) Galerie foto (8) Reportaj
Data: 17 Octombrie 2025

  • Plimbare printre zece mii de specii de plante Reportaj
    Plimbare printre zece mii de specii de plante

    Când vii din București, atmosfera din Cluj e foarte diferită, la propriu și la figurat. Aerul e mai curat, oamenii mai calmi, nu ridică nimeni vocea, traficul e fluent, nu se claxonează, e liniște. Toate acestea sunt valabile în centru, dar cu atât mai mult pe dealurile din jur, care, de când orașul prosperă, s-au umplut de vile. Undeva în sudul acestei urbe, aproape nebănuită dacă nu știi unde este, se află Grădina Botanică „Alexandru Borza”, a Universității „Babeș-Bolyai”, 14 hectare de paradis, care sărbătorește 100 de ani de când a fost deschisă publicului.

    17 Oct, 2025
  • Sibiel, o rezervație a frumosului Reportaj
    Sibiel, o rezervație a frumosului

    Un sat minuscul, dar un patrimoniu uriaș. Așa poate fi descris, în doar câteva cuvinte, Sibielul. Aflată la doar 20 de kilometri depărtare de Sibiu, în comuna Săliște, așezarea e ca o invitație într-o poveste. Totul se află încă sub nimbul autenticității: și natura, generoasă și splendidă, și arhitectura caselor, armonioasă și primitoare, și gustul pentru frumos al localnicilor, care se întrec în a prezerva ce e vechi și a construi cu atenție și cu măsură, și mai ales imensa colecție de icoane pe sticlă adunate din toată Transilvania, care, aici, la Sibiel, și-au găsit locul din care să îmbogă­țească neîntrerupt cultura creștină a Europei și a lumii.

    13 Oct, 2025
  • Labiș, copilul-poet de sub Stânișoara Reportaj
    Labiș, copilul-poet de sub Stânișoara

    La începutul lunii decembrie 1935, într-o casă mititică din Poiana Mărului, sat al comunei Mălini, în care locuiau învățătorii Eugen și Profira Labiș, s-a născut un băiat. Se apropia sărbătoarea Sfântului Nicolae, așa că numele lui a venit natural. Trei ani mai târziu a sosit pe lume Margareta, apoi, când el era deja adolescent, mezina Teodora. Și părinții, și copiii au fost atașați de oamenii locului, o comunitate marcată de greutăți și de război. Azi, numele lor încă luminează amintirile sătenilor de la Mălini.

    12 Oct, 2025
