Sclipirile Luminii: Parohia „Sfânta Vineri”- Drumul Taberei, Bucureşti

Când vii din București, atmosfera din Cluj e foarte diferită, la propriu și la figurat. Aerul e mai curat, oamenii mai calmi, nu ridică nimeni vocea, traficul e fluent, nu se claxonează, e liniște. Toate acestea sunt valabile în centru, dar cu atât mai mult pe dealurile din jur, care, de când orașul prosperă, s-au umplut de vile. Undeva în sudul acestei urbe, aproape nebănuită dacă nu știi unde este, se află Grădina Botanică „Alexandru Borza”, a Universității „Babeș-Bolyai”, 14 hectare de paradis, care sărbătorește 100 de ani de când a fost deschisă publicului.
Un sat minuscul, dar un patrimoniu uriaș. Așa poate fi descris, în doar câteva cuvinte, Sibielul. Aflată la doar 20 de kilometri depărtare de Sibiu, în comuna Săliște, așezarea e ca o invitație într-o poveste. Totul se află încă sub nimbul autenticității: și natura, generoasă și splendidă, și arhitectura caselor, armonioasă și primitoare, și gustul pentru frumos al localnicilor, care se întrec în a prezerva ce e vechi și a construi cu atenție și cu măsură, și mai ales imensa colecție de icoane pe sticlă adunate din toată Transilvania, care, aici, la Sibiel, și-au găsit locul din care să îmbogățească neîntrerupt cultura creștină a Europei și a lumii.13 Oct, 2025
La începutul lunii decembrie 1935, într-o casă mititică din Poiana Mărului, sat al comunei Mălini, în care locuiau învățătorii Eugen și Profira Labiș, s-a născut un băiat. Se apropia sărbătoarea Sfântului Nicolae, așa că numele lui a venit natural. Trei ani mai târziu a sosit pe lume Margareta, apoi, când el era deja adolescent, mezina Teodora. Și părinții, și copiii au fost atașați de oamenii locului, o comunitate marcată de greutăți și de război. Azi, numele lor încă luminează amintirile sătenilor de la Mălini.12 Oct, 2025
Biserica „Sfântul Nicolae“-Ghica, Paraclis universitar, din Bucureşti10 Oct, 2025
