Astenie de primăvară sau oboseală din cauze medicale?

Data: 30 Martie 2023

Medicii se confruntă în această perioadă cu o creștere a numărului de pacienți care acuză un nivel ridicat de stres și oboseală. Cauzele pot fi legate de schimbarea de anotimp sau de un deficit de odihnă, însă oboseala poate să ascundă și probleme medicale, uneori chiar grave. Dr. Daciana Toma, medic de familie şi vicepreșe­dintele Societății Naționale de Medicina Familiei, și psihoterapeutul Andreea Chiru Maga explică, în­tr-un interviu publicat de HotNews.ro, ce putem face în situaţia în care ne simțim obosiți.

Cei doi specialişti spun că oboseala pe care mulți o resimt în această perioadă este firească dacă luăm în considerare anii de pandemie cu care ne-am confruntat, proximitatea războiului din Ucraina și schimbarea de anotimp, dar sunt și situații în care nu trebuie să excludem o eventuală problemă medicală - o boală nou apărută sau existentă deja şi care s-a complicat între timp. Este normal să ne simțim obosiți dacă nu am dormit suficient, am lucrat mai mult decât de obicei sau dacă am fost la o petrecere mai zgomotoasă, dar este foarte important să conștientizăm dacă oboseala persistă o durată mai mare de timp.

Odată cu încălzirea vremii, mulți ne confruntăm cu astenia de primăvară, perioadă în care organismul se resimte după perioada de iarnă în care am mâncat mai puține verdețuri, legume, fructe proaspete și, în plus, ne-a lipsit expunerea la soare. Dincolo de acești factori, dacă oboseala persistă și nu ne-o putem explica, poate fi semnul apariției unei boli sau agravării unei afecţiuni diagnosticate deja, situaţie în care nu ar trebui să întârziem vizita la medic. Poate fi o simplă anemie, dar poate fi vorba și despre o patologie cardiacă agravată, o boală cronică respiratorie care avansează sau se decompensează. De asemenea, sunt multe forme de cancer asociate cu oboseala, boli hepatice, patologie renală și alte afecţiuni.

Nu trebuie să neglijăm semnalele pe care ni le transmite organismul și, în nici un caz, nu trebuie să punem starea de oboseală pe seama vârstei, afirmă dr. Daciana Toma, care subliniază că românii, în general, nu obișnuiesc să meargă la medic dacă oboseala persistă, ci numai atunci când se confruntă cu alte simptome.

Şi psihoterapeutul Andreea Chiru Maga susţine că trebuie să avem întotdeauna în vedere faptul că oboseala poate ascunde o problemă medicală, dar asociază această stare și cu nivelul crescut de stres, pe fondul pandemiei prin care am trecut și al războiului de lângă grani­țele țării. Când ne confruntăm cu situații de incertitudine, mintea noastră începe să caute soluții, ceea ce ne menține într-o stare permanentă de alertă, iar ca reacție în corp se produc hormoni ai stresului, cum este cortizolul, care ajută la refacerea rezervelor noastre de energie. Practic, pe fond de stres crește și pofta de mâncare și suntem ca o mașină turată zi de zi, iar stresul se menține inclusiv în timpul somnului.

Dacă oboseala este însoțită de insomnii, de o senzație de tristețe, temeri, griji excesive sau chiar gândire confuză, capacitate redusă de concentrare, schimbări de dispoziție sau de comportament, tendința de izolare socială, este foarte important să cerem sfatul unui medic psihiatru sau psiholog.

Dacă este doar o astenie de primăvară, de cele mai multe ori trece de la sine. În acest caz, recomandarea medicilor este să încercăm să dormim mai mult, să profităm de vremea bună și de razele soarelui, să verificăm dacă ne confruntăm cu o lipsă de vitamine și, dacă este așa, să compensăm cu suplimente acest deficit.

Dacă, însă, oboseala persistă și nu există o cauză evidentă pentru ea, este bine să discutăm cu un medic și să facem investigațiile pe care acesta ni le recomandă, pentru a depista dacă este vorba despre o cauză medicală. (I. M.)