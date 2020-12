Gutuile și beneficiile lor uimitoare pentru sănătate

Fructele reprezintă o parte importantă a unei diete sănătoase. Sunt bogate în substanțe nutritive vitale, necesare corpului nostru pentru a funcționa normal. Gutuia este unul dintre fructele încărcate cu substanțe nutritive, care oferă multe beneficii organismului.

GUTUIA este un fruct parfumat, de sezon, disponibil din toamnă până iarna. Când este copt, are o culoare galben-aurie și poate avea formă rotundă sau asemenea perei. Are aromă de prăjitură și rareori se mănâncă crud. Este adesea copt sau congelat, pentru a-i elimina aciditatea. În rețetele tradiționale din Orientul Mijlociu și regiunile mediteraneene, gutuia este preparată cu miel, carne de capră sau de porc. Soiul asiatic de gutui, fiind mai moale și mai suculent, este adesea folosit pentru conserve și jeleuri. La fel ca majoritatea fructelor, gutuia este bogată în substanțe nutritive precum vitaminele A, B și C, fibre, dar și minerale: potasiu, cupru, seleniu, zinc, fosfor, calciu, fier și magneziu.

Proprietăți antiinflamatorii: Gutuia coaptă este o sursă bogată de vitamina C, contribuind cu aproa pe 25% la doza zilnică recomandată, ajutând la creșterea imunității și la tratamentul afecțiunilor inflamatorii. De asemenea, posedă proprietăți antialergenice. Fructul și extractul său de semințe pot fi utilizate pentru tratarea dermatitei atopice. Poate fi folosit și la prepararea produselor alimentare pentru persoanele alergice.

Util în curele de slăbire: Fructul de gutui are un conținut scăzut de calorii, dar bogat în fibre dietetice. O porție de 100 de grame de fructe proaspete de gutui conține doar 57 de calorii. De asemenea, are un conținut scăzut de grăsimi saturate, sodiu și colesterol. Având toate aceste calități, gutuia ajută la pierderea în greutate și induce o stare generală de bine.

Tratează ulcerele: Fenolii prezenți în gutuiul chinezesc s-au dovedit a fi eficienți în ameliorarea ulcerelor gastrice. Sucul de gutui este benefic și pentru persoanele care suferă de ulcer gastric. De asemenea, ajută la tratamentul ulcerului peptic, deoarece calmează tractul gastrointestinal.

Tratează afecțiunile stomacului: Gutuia este un remediu eficient pentru afecțiuni digestive. Amestecată cu miere, poate ajuta la tratarea colitei, diareei, constipației și infecțiilor intestinale. Siropul de gutui este folosit pentru tratarea hemoroizilor.

Proprietăți antioxidante: Datorită prezenței compușilor polifenolici, acești antioxidanți luptă împotriva radicalilor liberi prezenți în organism, încetinind procesul de îmbătrânire și, totodată, previn bolile cardiovasculare și accidentele vascular cerebrale.

Tratează greața și vărsăturile: Gutuile fierte sau coapte ameliorează greața și vărsăturile. Fiind un bun diuretic, ajută la îndepărtarea acumulării de lichid în țesuturi.

Scad tensiunea arterială: Fiind bogate în potasiu, fructele de gutui ajută la menținerea hipertensiunii arteriale sub control.

Scad nivelul colesterolului: Consumul regulat de fructe de gutui ajută la scăderea colesterolului rău din sânge, menținând inima sănătoasă. Semințele de gutui sunt eficiente în vindecarea răgușelii și traheitei, precum și a altor afecțiuni ale aparatului respirator superior.

Uleiul din gutui previne transpirația, întărește inima, ficatul și stomacul. Sucul de gutui este util în tratamentul bolilor cardiovasculare, a afecțiunilor respiratorii, a anemiei și astmului. Consumul regulat poate ajuta și în tratamentul tuberculozei, dizenteriei și insuficienței hepatice. Frunzele de gutui pot fi preparate sub formă de infuzie (o lingură de frunze mărunțite și uscate la 250 ml apa clocotită), într-un consum de două-trei căni pe zi împotriva diareei. Sucul de gutui proaspăt ajută la tratarea insuficienței pancreatice. O jumătate de pahar de suc proaspăt, consumat de trei ori pe zi, este un remediu excelent.