Hipertensiunea, unul din riscurile obezității în copilărie

Data: 20 Noiembrie 2025

Sănătatea generației tinere arată o evoluție îngrijorătoare, în ultimele două decenii, perioadă în care s-a dublat numărul cazurilor de hipertensiune în rândul copiilor și adolescenților, o consecință a obezității la aceste categorii de vârstă. La nivel global, circa 6,2% dintre copii și adolescenți aveau tensiunea mărită în anul 2020, față de numai 3,2% în 2000. Aproximativ 114 milioane de persoane cu vârste sub 19 ani din întreaga lume sunt afectate de hipertensiune, potrivit datelor prezentate recent de o echipă de cercetători din Marea Britanie și China în revista de specialitate Lancet Child and Adolescent Health.

Excesul de greutate corporală se află la originea multor probleme de sănătate, inclusiv hipertensiune, care crește dramatic riscul de infarct miocardic, accidente vasculare cerebrale, insuficiență renală și chiar demență.

Copiii și adolescenții obezi au un risc de aproape opt ori mai mare de hipertensiune decât colegii lor de generație cu greutate corporală normală. Potrivit datelor de la nivelul anului 2020, aproape 19% dintre copiii și adolescenții obezi aveau hipertensiune, comparativ cu numai 2,4% dintre cei cu greutate normală.

Pe de altă parte, statisticile din Marea Britanie, la care face referire cotidianul Daily Mail, dezvăluie și un alt aspect îngrijorător: un sfert dintre adulții de vârstă tânără cu hipertensiune nu știu că au această problemă. Și în România, aproape jumătate dintre adulți au hipertensiune, iar medicii semnalează o creș­tere importantă a numărului de cazuri și în rândul populației tinere, din cauza stresului, sedentarismului și a alimentației nesănătoase.

Deoarece hipertensiunea nu produce simptome evidente, cele mai multe dintre cazuri nu sunt diagnos­ticate decât atunci când situația devine foarte gravă. Lucrurile acestea pot fi însă prevenite dacă hipertensiunea este diagnosticată din timp.

Pe de altă parte, la nivel global, 8,2 la sută dintre copii au ceea ce medicii numesc prehipertensiune, adică un nivel al tensiunii arteriale ușor peste limitele considerate normale, dar sub pragul de diagnostic pentru hipertensiune.

Unul dintre coautorii studiului realizat în 21 de țări, dr. Peige Song, de la universitatea de stat din Hangzhou (China), a spus că legătura dintre hipertensiune și obezitate ar putea fi explicată prin faptul că unele dintre problemele asociate excesului de greutate corporală, cum sunt rezistența la insulină și modificările care apar la nivel vascular, perturbă reglarea normală a tensiunii arteriale. Ca recomandare, expertul chinez subliniază că pă­rinții joacă un rol ­extrem de important în prevenirea și gestionarea hipertensiunii la ­copii, limitându-le pe cât posibil timpul petrecut sedentar, obișnu­indu-i de mici cu o alimentație sănătoasă, iar în familiile în care au mai existat cazuri de hipertensiune este importantă și monitorizarea periodică a tensiunii arteriale chiar din anii copilăriei.

Dacă în cazul adulților hipertensiune înseamnă valori mai mari de 140 (sistolic) și 90 (diastolic), în cazul copiilor și adolescenților se consideră hipertensiune la valori mai mari de 130 (sistolic) și 80 (diastolic). (I.N.)