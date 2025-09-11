Două dintre analgezicele utilizate aproape zilnic de milioane de oameni pentru a trata de la dureri de cap până la febră ne pot expune riscului de a face ulcer stomacal, insuficiență hepatică şi leziuni renale.
Omega 3 şi beneficiile pentru vedere
Apariția miopiei la copii ar putea avea legătură și cu ceea ce mănâncă. Un studiu al cercetătorilor din Hong Kong, citat de publicația Science Daily, indică faptul că o alimentație bogată în acizi grași Omega-3 ar putea ajuta la prevenirea miopiei, în timp ce alimentele bogate în grăsimi saturate ar crește riscul de apariție a problemelor de vedere la copii.
Acizii grași Omega-3, benefici pentru vedere, se găsesc cu preponderență în carnea de pește, un motiv în plus să o introducem cât mai des în alimentația celor mici. (I.N.)