Omega 3 şi beneficiile pentru vedere

Data: 11 Septembrie 2025
Data: 11 Septembrie 2025

Apariția miopiei la copii ar putea avea legătură și cu ceea ce mănâncă. Un studiu al cercetătorilor din Hong Kong, citat de publicația Science Daily, indică faptul că o alimentație bogată în acizi grași Omega-3 ar putea ajuta la prevenirea miopiei, în timp ce alimentele bogate în grăsimi saturate ar crește riscul de apariție a problemelor de vedere la copii.

Acizii grași Omega-3, benefici pentru vedere, se găsesc cu pre­pon­derență în carnea de pește, un motiv în plus să o introducem cât mai des în alimentația celor mici. (I.N.)

