Performanţa școlară, susținută de un stil de viață sănătos

Elevii, părinții şi profesorii au așteptări și speranțe, chiar dacă uneori neexprimate, în legătură cu performanța școlară. Adesea privită ca rezultat direct al inte­ligenței, al abilităților, al mo­ti­vației și al efortului depus de elev, aceasta este influențată într-o măsură semnificativă și de alți factori, mai puțin vizibili și, de multe ori, ignorați. Este vorba despre impactul pe care alimen­tația, activitatea fizică, odihna și starea psiho-emoțională îl au asupra capacității de învățare și a rezultatelor școlare. Acești patru piloni ai sănătății nu doar că sprijină dezvoltarea armonioasă a copiilor și adolescenților, dar influențează direct procese cognitive precum capacitatea de concentrare, memoria, viteza de procesare a informațiilor și rezilien­ța emoțională.

Sediul acestor procese îl constituie creierul. Atât raționamentele, cât și emoțiile sunt rezultatul activității cerebrale. La acestea se adaugă controlul neîntrerupt al tuturor funcțiilor organismului, de la digestie și respirație la urcatul scărilor, scris și mișcările involuntare ale ochilor din timpul somnului. Astfel, deși reprezintă doar aproximativ 2% din greutatea corporală, creierul consumă peste 20% din energia totală a organismului. De aceea, alimentația joacă un rol de bază în performanța școlară.

Mai multe studii arată că elevii care sar peste micul dejun au dificultăți de atenție și obțin rezultate mai slabe la testele cognitive. Într-un studiu din 2013, realizat de cercetători din Regatul Unit și Australia, au fost eviden­țiate beneficiile micului dejun în ceea ce privește activitatea școlară, mai ales la copiii cu vârste mai mici de 13 ani, indiferent de statusul lor nutrițional. Cu alte cuvinte, un mic dejun nutritiv și echilibrat este deosebit de important indiferent de calitatea și cantitatea alimentelor consumate în restul zilei. Anul trecut, un alt studiu, realizat de cercetători de la uni­versități din Australia, a arătat că un mic dejun sănătos zilnic are beneficii nu doar în ce privește învățarea propriu-zisă, ci și motivația.

Nutrienţi pentru creier

O combinație de carbohidrați complecși (fulgi de ovăz, pâine integrală, orez brun), proteine (ouă, iaurt, pește, brânză slabă, tofu, humus, lapte de soia) și grăsimi sănătoase (nuci și semințe variate, avocado, cacao, măsline) susține organismul și activitatea cognitivă atât din punct de vedere energetic, cât și plastic, prevenind totodată scăderile bruște ale glicemiei asociate cu stările de moleșeală, oboseală și apatie.

O categorie importantă de nutrienți importanți pentru sănătatea creierului și pentru învățare sunt acizii grași Omega-3 (din pește, semințe de in, nuci diferite, broccoli), care contribuie la dezvoltarea și funcționarea sinapselor, esențiale pentru memorie și concentrare. La aceștia se adaugă complexul de vitamine B, care participă la metabolismul energetic și reduc oboseala mentală. Fierul și magneziul sunt minerale care, de asemenea, influențează capacitatea de concentrare și reduc riscul de iritabilitate.

Este important de reținut și faptul că băuturile carbogazoase, băuturile energizante, cafeaua, dulciurile ultraprocesate și produsele de tip fast-food produc fluctuații de energie și pot afecta stabilitatea emoțională.

Mişcarea

Activitatea fizică regulată este un alt factor determinant pentru performanța școlară. Beneficiile mișcării merg mult dincolo de sănătatea cardiovasculară și controlul greutății. În primul rând, crește aportul de oxigen și glucoză la nivelul creierului, combustibilul preferat al acestuia. Apoi, activitatea fizică moderată regulată reduce stresul și anxietatea, două obstacole majore pentru concentrare și reținerea informațiilor. Studiile arată că mișcarea stimulează secreția unei proteine, BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor), care sprijină formarea de noi conexiuni neuronale, proces ce stă la baza învățării și memorizării.

Chiar și o pauză de 10-15 minute de mișcare între ore sau o plimbare în aer liber după școală poate avea efecte semnificative asupra atenției și dispoziției. Sporturile de echipă adaugă și un alt beneficiu: dezvoltă abilitățile sociale și spiritul de colaborare, esențiale în procesul educațional. Astfel se evidențiază nu doar importanța orelor de educație fizică, ci și necesitatea ridicării de pe scaun în timpul pauzelor.

Somnul

Cel mai subestimat factor al performanței școlare este însă somnul. În perioada copilăriei și ado­les­cenței organismul are nevoie de 8-10 ore de somn pe noapte pentru a funcționa optim - comparativ cu necesarul de 7-9 ore în cazul adul­ților. Deși somnul constituie încă un mister în mare parte pentru oamenii de știință, câteva dintre cele mai importante aspecte legate de bunăstarea noastră depind major de acesta. Informațiile învă­țate pe parcursul zilei sunt transferate din memoria pe termen scurt în cea pe termen lung în timpul somnului. Studiile, dar și experiența empirică arată că lipsa somnului reduce viteza de reacție, scade capacitatea de concentrare și motivația. În plus, adoles­cenții care dorm insuficient sunt mai predispuși la iritabilitate, anxietate și chiar depresie, factori care sabotează nu doar reușita școlară, ci și sănătatea fizică și psihică.

Ajungem astfel la impactul direct și profund asupra perfor­manței școlare pe care îl are bunăstarea psiho-emoțională. Starea de echilibru interior, încrederea în sine, sprijinul emoțional din partea familiei și a profesorilor și relațiile sociale sănătoase contribuie la o mai bună concentrare, memorie și motivație pentru învă­țare. Un elev care se simte în siguranță, valorizat și ascultat are disponibilitatea mentală de a explora, de a pune întrebări, de a rezolva probleme de care nu depinde supraviețuirea sa imediată. În schimb, stresul constant, anxietatea și lipsa de susținere emoțională duc la scăderea atenției, la blocaje cognitive și la lipsa de interes față de sarcinile școlare. Relațiile pozitive cu colegii și profesorii favorizează cooperarea și învățarea activă, iar activitățile care cultivă emoțiile pozitive sporesc reziliența și dorința de progres.

În concluzie, performanța școla­ră nu depinde doar de calitatea conținuturilor de învățare, a procesului didactic și de numărul de ore alocate studiului. Ea este rezultatul unei armonii între corp, minte și suflet în care alimentația furnizează „combustibilul” și „materialul” necesar pentru formarea și utilizarea noilor sinapse, mișca­rea asigură buna oxigenare a creierului, somnul consolidează memoria, iar mediul înconjurător oferă siguranță psiho-emoțională. Succesul școlar este, așadar, susținut de un stil de viață sănătos pe toate planurile.