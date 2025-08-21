Val de infecții cu enterovirusuri printre copii

Data: 21 August 2025

Peste 120 de copii au ajuns, într-o singură gardă, la Institutul pentru Sănătatea Mamei și Copilului cu vărsături, febră și deshidratați, anunţă specialiştii. Aceştia atrag atenţia că la cei cu imunitatea scăzută se poate ajunge la complicații grave, precum meningite și meningoencefalite, după cum a menționat medicul pediatru Mihai Craiu, la un post de televiziune.

Particularitatea enterovirusurilor este că supraviețuiesc în mediul exterior și se răspândesc ușor, mai ales vara, prin contactul cu apă sau alimente contaminate. Se transmit rapid prin mâini murdare sau spălate insuficient după folosirea toaletei, dar pot fi luate și din piscine neigienizate. De aceea, medicii recomandă o igienă corespunzătoare a mâinilor și atenție la locurile unde copiii merg la înot. (I.N.)