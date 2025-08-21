Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Val de infecții cu enterovirusuri printre copii

Data: 21 August 2025

Peste 120 de copii au ajuns, într-o singură gardă, la Institutul pentru Sănătatea Mamei și Copilului cu vărsături, febră și deshidratați, anunţă specialiştii. Aceştia atrag atenţia că la cei cu imunitatea scăzută se poate ajunge la complicații grave, precum meningite și meningoencefalite, după cum a menționat medicul pediatru Mihai Craiu, la un post de televiziune.

Particularitatea enterovirusurilor este că supraviețuiesc în mediul exterior și se răspândesc ușor, mai ales vara, prin contactul cu apă sau alimente contaminate. Se transmit rapid prin mâini murdare sau spălate insuficient după folosirea toaletei, dar pot fi luate și din piscine neigienizate. De aceea, medicii recomandă o igienă corespunzătoare a mâinilor și atenție la locurile unde copiii merg la înot. (I.N.)

