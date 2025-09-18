Cui să facem milostenie

Data: 18 Septembrie 2025

Învățătură a celor doisprezece Apos­toli, Cap. XII, 1-5, în Părinți și Scriitori Bisericești (1979), vol. 1, p. 33

„Tot cel ce vine în numele Domnului (Proverbe 19, 17) să fie primit; iar apoi, după ce îl cercetați, îl veți cunoaște, că veți avea pricepere să deosebiți dreapta de stânga.

Dacă cel ce vine este un drumeț, ajutați-l cât puteți; dar să nu rămână la voi decât două sau trei zile, dacă e nevoie.

Dacă vrea să se stabilească la voi ca meseriaș, să lucreze și să mănânce.

Dar dacă nu are o meserie, socoti­ți-vă după priceperea voastră, ca să nu trăiască împreună cu voi un creștin trândav.

Iar dacă nu vrea să facă așa, atunci face neguțătorie cu Hristos. Fiți cu luare aminte cu unii ca aceștia.”

Clement Alexandrinul, Care bogat se va mântui?, 33.2-33.3, în Părinți și Scriitori Bisericești (1982), vol. 4, p. 57

„Nu hotărî singur cine merită și cine nu merită! Se poate să greșești când judeci valoarea cuiva! Pentru că te îndoiești din pricina neștiinței, e mai bine să faci bine și celor care nu merită, pentru cei care merită, decât ferindu-te să dai celor mai puțin buni, să nu ajuți nici pe cei ce merită. Căci, din grija ta și din do­rința de a cerceta pe cei care merită și pe cei care nu merită să primească ajutorul tău, este cu putință să treci cu vederea chiar și pe unii care sunt iubiți de Dumnezeu.”

(Cuvânt patristic, Pr. Narcis Stupcanu)