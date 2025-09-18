Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Teologie și spiritualitate Patristica Cui să facem milostenie

Cui să facem milostenie

Data: 18 Septembrie 2025

Învățătură a celor doisprezece Apos­toli, Cap. XII, 1-5, în Părinți și Scriitori Bisericești (1979), vol. 1, p. 33

„Tot cel ce vine în numele Domnului (Proverbe 19, 17) să fie primit; iar apoi, după ce îl cercetați, îl veți cunoaște, că veți avea pricepere să deosebiți dreapta de stânga.

Dacă cel ce vine este un drumeț, ajutați-l cât puteți; dar să nu rămână la voi decât două sau trei zile, dacă e nevoie.

Dacă vrea să se stabilească la voi ca meseriaș, să lucreze și să mănânce.

Dar dacă nu are o meserie, socoti­ți-vă după priceperea voastră, ca să nu trăiască împreună cu voi un creștin trândav.

Iar dacă nu vrea să facă așa, atunci face neguțătorie cu Hristos. Fiți cu luare aminte cu unii ca aceștia.”

Clement Alexandrinul, Care bogat se va mântui?, 33.2-33.3, în Părinți și Scriitori Bisericești (1982), vol. 4, p. 57

„Nu hotărî singur cine merită și cine nu merită! Se poate să greșești când judeci valoarea cuiva! Pentru că te îndoiești din pricina neștiinței, e mai bine să faci bine și celor care nu merită, pentru cei care merită, decât ferindu-te să dai celor mai puțin buni, să nu ajuți nici pe cei ce merită. Căci, din grija ta și din do­rința de a cerceta pe cei care merită și pe cei care nu merită să primească ajutorul tău, este cu putință să treci cu vederea chiar și pe unii care sunt iubiți de Dumnezeu.”

(Cuvânt patristic, Pr. Narcis Stupcanu)

 

