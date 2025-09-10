Lumina Care a venit în lume

Data: 10 Septembrie 2025

Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, Cartea Întâi, Cap. 9, în Părinți și Scriitori Bisericești (2000), vol. 41, p. 92

„Teologul adaugă și aceasta cu folos, dăruindu-ne prin aceasta o explicare de mare trebuință. Căci, după ce spusese: Era Lumina Cea adevărată Care luminează pe tot omul care vine în lume, era de mare folos ascultătorilor să le spună dacă Lumina Care luminează pe omul ce vine în lume nu e alta decât Lumina Cea adevărată și dacă ea se mută în lume din alt loc, producând luminarea tuturor oamenilor. De aceea purtătorul de Duh ne descoperă în mod necesar adevărul și ne explică înțelesul cuvintelor sale, dând îndată după: în lume era, spusa: Care vine în lume, făcându-ne să înțelegem că ultima expresie se referă la om, sau mai bine-zis la firea luminată, ca la una ce e chemată la existență din cele ce nu sunt. Căci pentru cele create e un lucru înțeles faptul de-a nu fi undeva, de unde pornesc în vreun fel oarecare spre existență și primesc ca un alt loc pe cel al existenței. Dar mai propriu și cu totul potrivit firii oamenilor e să fie luminată îndată și să primească drept împreună-călătoare și împreună-dăruită cu existența înțele­gerea de la Lumina ce era în lume, adică de la Unul-Născut, Care pe toate le umple cu puterea negrăită a Dumnezeirii și este împreună de față cu îngerii în cer și e împreună cu cei de pe pământ, nelăsând gol de Dumnezeirea Lui nici iadul și, fiind pretutindeni prezent tuturor, nu Se desparte de nici una. De aceea, în mod cu totul cuvenit spune Psalmistul, minunându-se: Unde voi pleca de la Duhul Tău și unde voi fugi de la fața Ta? De mă voi sui la cer, Tu acolo ești. De mă voi coborî la iad, de față ești. De voi lua aripile mele de dimineață și mă voi așeza la marginile mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și mă va ține dreapta Ta (Psalmi 138, 7-10). Căci mâna dumnezeiască cuprinde tot locul și toată zidirea, susținând în existență toate făpturile, ținând în viață pe cele ce au nevoie de viață și semănând lumina spirituală celor capabile de înțelegere. Dar nu este în spațiu, precum am spus înainte, nici nu rabdă mișcarea de mutare, ci, mai degrabă, pe toate le umple ca Dumnezeu.”

(Cuvânt patristic, pr. Narcis Stupcanu)