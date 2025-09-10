Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Teologie și spiritualitate Patristica Lumina Care a venit în lume

Lumina Care a venit în lume

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Patristica
Data: 10 Septembrie 2025

Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, Cartea Întâi, Cap. 9, în Părinți și Scriitori Bisericești (2000), vol. 41, p. 92

„Teologul adaugă și aceasta cu folos, dăruindu-ne prin aceasta o explicare de mare trebuință. Căci, după ce spusese: Era Lumina Cea adevărată Care luminează pe tot omul care vine în lume, era de mare folos ascultătorilor să le spună dacă Lumina Care luminează pe omul ce vine în lume nu e alta decât Lumina Cea adevărată și dacă ea se mută în lume din alt loc, producând luminarea tuturor oamenilor. De aceea purtătorul de Duh ne descoperă în mod necesar adevărul și ne explică înțelesul cuvintelor sale, dând îndată după: în lume era, spusa: Care vine în lume, făcându-ne să înțelegem că ultima expresie se referă la om, sau mai bine-zis la firea luminată, ca la una ce e chemată la existență din cele ce nu sunt. Căci pentru cele create e un lucru înțeles faptul de-a nu fi undeva, de unde pornesc în vreun fel oarecare spre existență și primesc ca un alt loc pe cel al existenței. Dar mai propriu și cu totul potrivit firii oamenilor e să fie luminată îndată și să primească drept împreună-călătoare și împreună-dăruită cu existența înțele­gerea de la Lumina ce era în lume, adică de la Unul-Născut, Care pe toate le umple cu puterea negrăită a Dumnezeirii și este împreună de față cu îngerii în cer și e împreună cu cei de pe pământ, nelăsând gol de Dumnezeirea Lui nici iadul și, fiind pretutindeni prezent tuturor, nu Se desparte de nici una. De aceea, în mod cu totul cuvenit spune Psalmistul, minunându-se: Unde voi pleca de la Duhul Tău și unde voi fugi de la fața Ta? De mă voi sui la cer, Tu acolo ești. De mă voi coborî la iad, de față ești. De voi lua aripile mele de dimineață și mă voi așeza la marginile mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și mă va ține dreapta Ta (Psalmi 138, 7-10). Căci mâna dumnezeiască cuprinde tot locul și toată zidirea, susținând în existență toate făpturile, ținând în viață pe cele ce au nevoie de viață și semănând lumina spirituală celor capabile de înțelegere. Dar nu este în spațiu, precum am spus înainte, nici nu rabdă mișcarea de mutare, ci, mai degrabă, pe toate le umple ca Dumnezeu.”

(Cuvânt patristic, pr. Narcis Stupcanu)

vezi toate ›Alte articole din Patristica
  • Nașterea Fiului lui Dumnezeu din Fecioară Patristica
    Nașterea Fiului lui Dumnezeu din Fecioară

    Fericitul Augustin, Predici la marile sărbători, Volumul I, Predica 51, 3, în Părinți și Scriitori Bisericești (2014), vol. 13, pp. 60-61 „Căderea a venit prin femeie, însă și mântuirea a venit tot prin

    08 Sep, 2025
  • Crucea noastră Patristica
    Crucea noastră

    Sfântul Ioan Casian, Așeză­min­tele mânăstirești, Cartea a IV-a, Cap. 35, în Părinți și Scriitori Bisericești, vol. 57, pp. 158-159 „Crucea noastră este frica de Domnul. Așa cum cel răstignit nu

    07 Sep, 2025
  • Împărăția lui Dumnezeu Patristica
    Împărăția lui Dumnezeu

    Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhovnicești, Partea I, Întâia convorbire cu părintele Moise, Cap. XIII, 3-4, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 57, p. 316 „Cum este împărăția Acestuia ar

    06 Sep, 2025
TOP 6 Patristica