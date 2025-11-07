Sfaturi pentru preoți

Data: 07 Noiembrie 2025

Sfântul Ambrozie al Milanului, Scrisori, scrisoarea a II-a, 4-7, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 53, p. 29

„Cel ce citește și înțelege de multe se umple. (...) Să fie, așadar, cuvintele tale bogate în conținut, să fie fără tină, să fie limpezi, pentru ca printr-un cuprins moral să pătrundă dulceața lor în urechile popoarelor. Să mângâi mulțimile cu harul graiului, pentru ca ele să te urmeze de voie încotro le duci. Iar dacă în popor vreunii se găsesc în vrajbă sau vină, să fie cuvintele tale în așa fel încât să-l miște pe cel ce le aude, să-l înțepe pe cel ce se gândește la rău. Cuvintele celor înțelepți sunt ca boldurile (Ecclesiast 12, 11). L-a îmboldit și Domnul Iisus pe Saul, când acesta era prigonitor. Gândește-te ce mântuitoare a fost înțepătura care a făcut din prigonitor apostol, când a zis: Greu îți este să izbești cu piciorul în țepușă (Fapte 9, 5). Sunt și cuvinte ca laptele, cum au fost cele pe care le-a adresat Pavel corintenilor (1 Corinteni 3, 2). Ele nu pot mulțumi pe cei puternici, dar hrănesc copilăria cu sucul lăptos al duhului lor. Vorbele tale să fie pline de înțelep­ciune. Zice Solomon: Buzele pe cei înțelepți îi păzesc (Pilde 14, 3). Și în alt loc: Buzele celor înțelepți răspândesc știința (Pilde 15, 7), adică să strălucească exprimarea cuvintelor tale, înțele­sul lor să scapere și să n-aibă nevoie de lămuriri din afară, să se apere cu propriile lor arme.”

(Cuvânt patristic, pr. Narcis Stupcanu)