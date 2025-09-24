Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
100 de ani de la ridicarea bisericii din Bologa, judeţul Cluj

Un articol de: Viorica Văscu - 24 Septembrie 2025

În Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, 21 septembrie, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a săvârşit Sfânta Liturghie în Parohia Bologa, Protopopiatul Huedin, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la ridicarea bisericii parohiale. În cuvântul de învăţătură, ierarhul a arătat că Mântuitorul nu îi constrânge pe oameni să‑L urmeze, ci lasă libertate fiecăruia: „Mântuitorul ne spune: «Oricine voiește să vină după Mine». Nu spune că este obligatoriu ca toți să facem acest lucru. Și de ce nu ne cere ca pe o obligație? Pentru că nici El nu a venit în lume din obligație și nu S‑a jertfit pe Cruce pentru noi fiind constrâns de cineva”.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” al Parohiei Cornești, Protopopiatul Huedin, dirijat de Mihai Ursu și coordonat de pr. Dănuț Gheorghe Pintea. La final, pr. paroh Florin Nicoară a mulțumit ierarhului și tuturor celor implicați în viața parohiei. 

 

