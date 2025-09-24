100 de ani de la ridicarea bisericii din Bologa, judeţul Cluj

În Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, 21 septembrie, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a săvârşit Sfânta Liturghie în Parohia Bologa, Protopopiatul Huedin, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la ridicarea bisericii parohiale. În cuvântul de învăţătură, ierarhul a arătat că Mântuitorul nu îi constrânge pe oameni să‑L urmeze, ci lasă libertate fiecăruia: „Mântuitorul ne spune: «Oricine voiește să vină după Mine». Nu spune că este obligatoriu ca toți să facem acest lucru. Și de ce nu ne cere ca pe o obligație? Pentru că nici El nu a venit în lume din obligație și nu S‑a jertfit pe Cruce pentru noi fiind constrâns de cineva”.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” al Parohiei Cornești, Protopopiatul Huedin, dirijat de Mihai Ursu și coordonat de pr. Dănuț Gheorghe Pintea. La final, pr. paroh Florin Nicoară a mulțumit ierarhului și tuturor celor implicați în viața parohiei.