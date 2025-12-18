Bucuria colindatului la Catedrala Episcopală din Slobozia

Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Slobozia, județul Ialomița, a găzduit miercuri, 17 decembrie, cea de‑a 16‑a ediție a concertului de colinde „Hristos Se naște, slăviți‑L!”, eveniment devenit deja o frumoasă tradiție a Episcopiei Sloboziei și Călărașilor.

Concertul s‑a desfășurat în prezența Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a părinților consilieri de la Centrul eparhial, a clericilor, precum și a unui număr impresionant de credincioși și a reprezentanților autorităților centrale, județene și locale.

Nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos a fost vestită prin cântări tradiționale românești de zece formații corale. Au cântat grupurile corale ale protopopiatelor Slobozia, Fetești, Urziceni, Călărași, Oltenița și Lehliu, alături de corul Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur”, corala Catedralei Episcopale, Corul „Fiore Blue” și Corul „Fidelis”, acesta din urmă fiind cea mai nouă prezență și, totodată, surpriza plăcută a serii, conform sfesc.ro.

În cuvântul adresat credincioșilor, Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu a vorbit despre importanța și frumusețea tradiției colindelor, îndemnându‑i pe cei prezenți să ducă vestea cea bună a Nașterii Domnului, dar și ajutorul izvorât din credință și dragoste, tuturor celor aflați în suferință și încercări.

La finalul concertului, toți colindătorii, precum și copiii prezenți în Catedrala Episcopală, au primit daruri de Crăciun din partea Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, ca semn al bucuriei și al comuniunii prilejuite de apropierea Marelui Praznic al Nașterii Domnului.