Inaugurarea Muzeului Agriculturii de la o mănăstire din județul Galați

La gospodăria‑anexă a Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, de la Mănăstirea „Sfântul Mucenic Trifon” din comuna Şendreni, judeţul Galaţi, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a inaugurat joi, 18 decembrie, noul Muzeu al Agriculturii de la Dunărea de Jos. Tot joi, ierarhul a sfinţit noile icoane de pe catapeteasma unei biserici din Galați.

Arhiepiscopul Dunării de Jos a binecuvântat lucrările realizate până în prezent la biserica mănăstirii ocrotită de Sfântul Mucenic Trifon şi Sfântul Ioan Evanghelistul şi la celelalte anexe din incinta ansamblului monahal. La evenimentul au participat slujitori ai sfintelor altare, angajaţi şi ostenitori din cadrul gospodăriei, dar şi profesori şi elevi de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Andrei” din Galaţi. Programul vizitei elevilor s‑a înscris în seria activităţilor desfăşurate în această săptămână de unităţile şcolare din România în cadrul programului „Şcoala altfel”.

După momentele de rugăciune şi de binecuvântare a muzeului, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian le‑a fost gazdă primitoare şi îndrumător seminariştilor, atât în spaţiul muzeal compus din cele patru camere tematice: „Peştera din Betleem”, „Casa bunicii”, „Zâmbet de copil” şi „Cămara şi bucătăria copilului”, cât şi în celelalte zone ale fermei.

Micii vizitatori s‑au bucurat de hrana naturală pregătită special pentru ei şi apoi, plini de entuziasm, s‑au adunat în jurul focului de tabără care a adus încântarea și căldura naturii pentru o experiență de neuitat. La final, au primit dulciuri din partea ierarhului Dunării de Jos.

„De mult m‑am gândit cât de restrictive sunt spațiile din oraș ale Seminarului cu 550 de copii și tineri. A binevoit Dumnezeu ca în ograda Sfântului Mucenic Trifon, în marginea orașului, ca o smerită mănăstire să capete chipul icoanei gospodăriei țăranului român din totdeauna care a trăit ritmul veșniciei la sat, prin Cel veșnic care a intrat în timp, Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat și Om adevărat. Acesta a sfințit familia cu prunci mulți care încăpeau toți într‑o odaie caldă, atât bunicii, părinții, cât și nepoții, iar la gura sobei au învățat că Iisus Hristos este modelul și lecția, profesorul și elevul în același timp. Așa am crescut în pridvorul casei modeste a gospodarului, țăranul român, precum și în tinda bisericii care mai târziu au stat la baza formării școlii. Inaugurăm în mijlocul gospodăriei cu plantație, lacuri, fermă avicolă, grajdul vitelor și grădina legumelor: școala, casa țărănească unde sunt clase, toate împodobite cu materialele didactice făcute de mânuța sfântă a bunicii și a mamei, pentru bucătărie și masă, pentru casă, pentru icoană și pentru școală. Copiii însoțiți de bunici și de părinți vin, pentru a încerca să găsim cealaltă odaie a seminarului după modelul gospodăriei țăranului român îmbrăcat în haine de dac, a bunicii și mamei în costumul tradițional, torcând firul și frământând pâinea”, a spus Arhiepiscopul Dunării de Jos.

Mănăstirea „Sfântul Mucenic Trifon” reprezintă un important punct de susţinere a operei filantropice a Arhiepiscopiei Dunării de Jos, aici dorindu‑se a se dezvolta un mare Centru educaţional şi filantropic deopotrivă, prin înfiinţarea şi funcţionarea unui Muzeu al Agriculturii la Dunărea de Jos şi dezvoltarea unor activităţi agricole sistematice. În acest an, în cadrul acestei mănăstiri au fost realizate lucrări complexe de amenajare a ansamblului mănăstiresc şi a unor spaţii speciale pentru prelucrarea produselor agricole, precum şi replantarea unei suprafeţe de livadă, şi înfiinţarea unui muzeu pentru păstrarea, promovarea şi cultivarea tradiţiilor din istoria poporului roman şi din viaţa ţăranului în rândul tinerelor generaţii.

Biserica din municipiul Galaţi care îi are ca ocrotitori spirituali pe Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul, Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ şi pe Sfântul Proroc Daniel a îmbrăcat joi, 18 decembrie, haină de sărbătoare. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de preoţi, iar credincioşii s‑au bucurat de prezenţa în mijlocul lor a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian. La eveniment au participat şi mai multe grupuri de copii de la unităţile de învăţământ din cuprinsul parohiei. Aceștia au interpretat colinde tradiţionale şi alte cântări bisericeşti şi au primit daruri din partea Părintelui Arhiepiscop. La final, ierarhul locului a sfinţit noile icoane de pe catapeteasma lăcaşului de cult. Prin implicarea membrilor Consiliului parohial şi Comitetului parohial, peste 20 de familii nevoiaşe au primit alimente neperisabile, iconiţe şi calendare din partea parohiei.

„Sfântul Daniil Sihastrul se află în centrul dragostei unei biserici de cartier ce seamănă cu o peșteră, deoarece este binecuvântată cu doi ocrotitori care au trăit în peșteră: Sfântul Daniil Sihastrul și Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, Noul Hozevit. Acești doi sfinți ne colindă din peșterile inimilor purificate de cântările suave și dulci ale colindelor, prin vocile curate ale copiilor, aici și pretutindeni, regăsind buchetul de petale a unei flori neveștejite, a iubirii pentru Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care respiră bucuria părintească prin aerul rugăciunii curate de la sfântul său ocrotitor, Cuviosul Daniil Sihastrul”, a spus IPS Părinte Arhiepiscop Casian.