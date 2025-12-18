Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Grupul psaltic „Evloghia” la Biserica „Sfântul Ilie”‑Ghencea

Grupul psaltic „Evloghia” la Biserica „Sfântul Ilie”‑Ghencea

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 18 Decembrie 2025

În atmosfera de bucurie duhovnicească a sărbătorilor de iarnă, Grupul psaltic „Evloghia” invită credincioșii bucureșteni la un concert de colinde, ce va avea loc duminică, 21 decembrie 2025, la Biserica „Sfântul Ilie”‑Ghencea din sectorul 5 al Capitalei.

Sub bagheta părintelui Marius Militaru, dirijorul Corului bizantin „Evloghia”, ansamblul va susține un program ales de colinde tradiționale românești și cântări de inspirație bizantină, rânduite spre a pregăti sufletește inimile celor prezenți pentru întâmpinarea Marelui Praznic al Nașterii Domnului. Concertul va avea loc de la ora 11:30, la finalul slujbelor de dimineață.

Programul liturgic al zilei va debuta cu slujba Utreniei, de la ora 8:00, urmată de Sfânta Liturghie, de la ora 9:00. Concertul va fi întregit de prezența invitatei speciale Maria Tudorache, care va aduce în fața credincioșilor frumusețea colindului românesc autentic.

Prin acest eveniment, organizatorii își propun să ofere un moment de rugăciune, liniște și comuniune, în care cântarea bisericească și tradiția populară se împletesc armonios, vestind cu bucurie Nașterea Mântuitorului.

 

Citeşte mai multe despre:   Grupul psaltic Evloghia  -   Parohia Sfântul Ilie Ghencea  -   concert  -   colind
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri