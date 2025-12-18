Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Concert caritabil de colinde la Centrul Luxab

Concert caritabil de colinde la Centrul Luxab

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 18 Decembrie 2025

În preajma sărbătorilor de iarnă, Asociația creștină „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva” organizează sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 17:00, la Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice Luxab, un concert de colinde intitulat „Taina Nașterii”, ajuns la ediția a V‑a. Evenimentul se desfășoară cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și are un caracter caritabil, fiind destinat sprijinirii copiilor aflați în grija DGASPC Sector 2.

La acest concert vor participa Grupul psaltic al Mănăstirii Pantocrator, condus de protopsaltul Marian Știrbei; Grupul psaltic al Asociației „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva”, dirijat de diaconul Teodor Marin; Grupul de chitariști „Amicii”, condus de Costin Retea; și Corul Academic „Divina Armonie”, oferind publicului un recital de colinde și muzică psaltică de excepție.

Evenimentul va fi prezentat de Adriana Ene, realizatoare Radio TRINITAS și TRINITAS TV.

Cu această ocazie, cei prezenți pot aduce un moment de bucurie în viața unui copil, printr‑o donație în contul RO03BTRLRONCRT0T1501E601. Orice donație transformă sărbătorile unui copil, aducându‑i căldură, zâmbete și lumină.

 

Citeşte mai multe despre:   concert  -   Luxab  -   colind
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri