425 de ani de la ultima victorie a lui Mihai Viteazul

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a participat duminică, 2 august, la manifestările comemorative organizate pe Dealul Guruslăului, judeţul Sălaj, la Monumentul lui Mihai Viteazul, ridicat pe locul ultimei victorii a domnitorului, unde, în urmă cu 425 de ani, oștile conduse de acesta și de generalul Giorgio Basta au înfrânt armata lui Sigismund Báthory.

Manifestarea a început cu un ceremonial religios, săvârşit de Preasfințitul Părinte Benedict. În cuvântul rostit la finalul slujbei, ierarhul a arătat că moștenirea lăsată de Mihai Viteazul îi cheamă pe români să transforme idealul unității într‑o responsabilitate concretă pentru viața comunității și pentru viitorul noilor generații.

Preasfințitul Părinte Benedict a subliniat că Mihai Viteazul ocupă un loc aparte în conștiința poporului român, atât prin înfăptuirea primei uniri politice a Țărilor Române, cât și prin credința sa în Dumnezeu și în lucrarea providenței în istorie.

În încheiere, ierarhul a prezentat cinci principii prin care unitatea poate fi trăită concret în viața comunității: dialogul sincer, solidaritatea în momentele de cumpănă, responsabilitatea comună, cultivarea păcii și transmiterea valorilor către noile generații: „Unitatea de lungă durată se construiește numai prin educație și prin reperele morale pe care ne străduim să le oferim tinerilor. Să ne ajute Dumnezeu să putem da dovadă de unitate printr‑o viziune comună, pornind de la valorile predate de vrednicii noștri înaintași, întrupate în comunitatea noastră sălăjeană și românească deopotrivă”.

În cadrul manifestării au mai luat cuvântul reprezentanţi ai autorităţilor locale şi judeţene, care au evidențiat însemnătatea istorică a Bătăliei de la Guruslău și au subliniat că moștenirea lăsată de Mihai Viteazul rămâne un reper pentru unitatea și responsabilitatea societății românești.

Programul a continuat cu depuneri de coroane la Monumentul lui Mihai Viteazul și cu parada Gărzii de Onoare, în prezența autorităților județene și locale, a reprezentanților instituțiilor militare și civile și a numeroșilor participanți veniți din întreg județul.

Evenimentul „Guruslău 2026” a fost organizat cu prilejul împlinirii a 425 de ani de la ultima victorie a lui Mihai Viteazul, de Consiliul Județean Sălaj, în parteneriat cu ADI Țara Silvaniei, Primăria Comunei Hereclean și Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj.