Tabăra de excelență „Science - Intelligence - Research” în Arhiepiscopia Craiovei

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, în perioada 27-31 iulie a fost organizată ediția a VIII‑a a Taberei de excelență pentru elevii cu rezultate deosebite la olimpiade și concursuri școlare „Science - Intelligence - Research”. Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova a fost, și anul acesta, gazda celor 43 de participanți din întreaga Oltenie. Programul taberei a început cu participarea la Sfânta Liturghie, în ziua de cinstire a Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova. Aici, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu s‑a adresat tinerilor olimpici, felicitându‑i pentru implicarea și munca depusă în activitatea lor dedicată performanței.

Un moment remarcabil a fost vizita la Mănăstirea Maglavit, judeţul Dolj. Întâlnirea cu maica stareță Maria, alături de obștea mănăstirii, a fost plină de căldură, lumină și bucurie sufletească. De asemenea, alături de copii a fost și părintele protoiereu Cătălin Neacșu de la Protoieria Băilești. Sfântul lăcaș a devenit un spațiu al dialogului între credință, cunoaștere, cultivarea talentelor primite de la Dumnezeu, smerenie și bunătate. Pentru a le răsplăti efortul, maica stareţă a oferit tuturor cărți menite să le fie ghid și inspirație pe drumul cunoașterii. În cadrul atelierului de creație, coordonat de pr. asist. univ. dr. Constantin Semenov de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, tinerii au primit câteva informații despre formă, culoare și tehnică de pictură care au fost aplicate practic în lucrările realizate cu atenție și pasiune. Reprezentanți ai Biroului Siguranța Școlară au desfășurat o activitate informativă pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile, a traficului de droguri și a infracționalității în mediul școlar. De asemenea, au fost alături de participanții în tabără și auditori de justiție din cadrul Institutului Național de Magistratură, care au prezentat noțiuni legislative de bază. Pe toată perioada taberei, în spatele fiecărui moment lipsit de griji s‑a aflat prezența esențială a profesorilor însoțitori: Melania Vică, Mihai Ionuț Coană și Florin Ruiu. Totodată, echipa de voluntari, formată din Roxana Stamatoiu, Diana Vătafu, Alexandra Zanea și Alexandru Croitoru, a pregătit o serie de jocuri și activități interactive captivante, cu rol esențial în sudarea grupului. Festivitatea de închidere a avut loc în prezența pr. dr. Adrian Lupu, consilier eparhial la Sectorul învățământ din cadrul Arhiepiscopiei Craiovei, care a transmis cuvântul de binecuvântare din partea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Irineu, și a pr. Lucian Dodenciu, director al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova.