49 de ani de la trecerea la cele veșnice a Patriarhului Justinian Marina

Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 26 Martie 2026

În ziua în care s-au împlinit 49 de ani de la trecerea la cele veșnice a Patriarhului Justinian Marina, joi, 26 martie 2026, obștea Mănăstirii Radu Vodă din Capitală i-a adus prinos de pomenire, în biserica așezământului aflându-se și mormântul ierarhului. Rânduiala Parastasului a fost săvârșită de către un sobor de slujitori sub protia părintelui arhimandrit Nectarie Șofelea, starețul Mănăstirii Radu Vodă și Exarh administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor. La slujba de pomenire au luat parte și elevii Seminarului Teologic Ortodox „Nifon Mitropolitul” din București, și cadre didactice ale instituției de învățământ.

Părintele arhimandrit Nectarie Șofelea a subliniat importanța acestei zile de pomenire, precum și personalitatea marcantă a Patriarhului Justinian Marina. „În această zi am săvârșit slujba de pomenire pentru cel de al 3‑lea Patriarh al României, Justinian Marina, care a păstorit între anii 1948‑1977, un Patriarh care a lucrat neobosit pentru viața Bisericii, pentru activitatea acesteia din punct de vedere duhovnicesc, social, dar și misionar, în vremuri foarte complicate pentru istoria poporului român. Trebuie să reținem că patriarhatul său a traversat aproape jumătate din perioada de dictatură a regimului comunist. Preafericirea Sa a fost comemorat astăzi aici, la Mănăstirea Radu Vodă, întrucât tot aici se află mormântul său, acesta fiind, totodată, locul pe care l‑a ales cu mult timp înainte de trecerea sa la Domnul, deoarece el s‑a implicat în restaurarea și refacerea acestei vechi vetre monahale. Preafericitul Justinian Marina este cinstit în fiecare zi prin slujbele de pomenire la Sfântul Altar, dar mai ales în această zi în care se împlinesc 49 de ani de la trecerea sa la cele veșnice”, a explicat starețul Mănăstirii Radu Vodă.

 

 

