Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri 50 de ani de la înființarea Eparhiei Ortodoxe a Alba Iuliei

50 de ani de la înființarea Eparhiei Ortodoxe a Alba Iuliei

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Oana Rusu - 26 Noiembrie 2025

La 50 de ani de la înființarea Episcopiei de Alba Iulia (1975‑2025), Arhiepiscopia Alba Iuliei a organizat marți, 25 noiembrie, un eveniment aniversar care a avut loc în Sala „Sfântul Ierarh Simion Ștefan” din incinta ansamblului Catedralei Reîntregirii și Încoronării din Alba Iulia, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei. Cu acest prilej a fost aniversată şi împlinirea a cinci decenii de la constituirea Adunării eparhiale a Episcopiei Ortodoxe a Alba Iuliei.

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, Părintele Arhiepiscop Irineu a rostit un mesaj în care a evidențiat lucrarea pastoral‑misionară, culturală și filantropică desfășurată în cadrul eparhiei cu sediul în vechiul Bălgrad în decursul celor cinci decenii de existență.

Manifestarea, moderată de pr. conf. univ. dr. Oliviu Botoi, consilier cultural eparhial, a reunit preoţi, cadre didactice, oficialități județene și locale, reprezentanți ai Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, studenți şi invitați care l‑au cunoscut pe arhipăstorul Emilian Birdaş.

Cu acest prilej, au avut loc prezentarea Salonului „Emilian Episcopul”, aflat în incinta complexului Catedralei Reîntregirii şi vernisarea unei expoziții fotodocumentare. Inaugurarea Salonului „Emilian Episcopul” a avut loc în urmă cu un deceniu, la împlinirea a 40 de ani de la reînființarea eparhiei.

În continuare, s-a desfăşurat o sesiune de comunicări științifico‑istorice cu privire la momentul reactivării Eparhiei de Alba Iulia, iar la final au luat cuvântul invitații care l‑au cunoscut pe Episcopul Emilian și care s‑au numărat printre colaboratorii apropiați ai celui dintâi ierarh al eparhiei.

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei  -   Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia  -   aniversare
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri