A doua seară de rugăciune din Săptămâna Mare la Catedrala Patriarhală

La Catedrala Patriarhală din București a fost săvârșită astă-seară, 6 aprilie, Denia din Sfânta și Marea Marți. Potrivit tradiției împământenite, la Deniile din primele patru zile ale Săptămânii Pătimirilor Mântuitorului Iisus Hristos, alături de soborul de slujitori ai Catedralei Patriarhale slujesc preoți profesori ai Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. Aceștia rostesc un cuvânt de învățătură, prin care explică semnificația momentului comemorat din istoria mântuirii neamului omenesc.

În această zi, la slujba Deniei, se face pomenirea celor zece fecioare din pilda rostită de Mântuitorul Iisus Hristos către ucenicii Săi pe Muntele Măslinilor, cuvinte consemnate în pasajul biblic din Sfânta Evanghelie după Matei 25, 1‑13. Cu acest prilej, părintele lect. univ. dr. Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, a explicat înțelesul teologic și duhovnicesc al Troparului „Iată, Mirele”, cântat în aceste zile în Biserica Ortodoxă.

„La slujba de astăzi, ca de altfel la slujba de ieri, precum și la cele care vor urma, am ascultat un tropar ale cărui cuvinte de început sunt: «Iată, Mirele vine în miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind». Aceste cuvinte sunt inspirate dintr‑un text biblic al Noului Testament, regăsit în Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 25, și reflectă tematica teologică a acestei zile. În acest context, este important de reținut că fiecare sărbătoare și fiecare zi liturgică din Biserică poartă un mesaj teologic propriu. Biserica ne invită pe toți ca, la fiecare din aceste momente, să descoperim mesajul teologic, să reflectăm asupra lui și să încercăm să‑l asumăm când plecăm din biserică la casele noastre, analizând în ce măsură ni se potrivește, cum îl putem aplica în viețile noastre. Mesajul teologic al acestei zile este cel al trezviei, al privegherii și al pregătirii potrivite pentru întâlnirea cu Mântuitorul Iisus Hristos. […] Mântuitorul Iisus Hristos Se află împreună cu ucenicii Săi la Ierusalim, cu puțin timp înainte de arestarea și pătimirea Sa, și rostește ultima mare cuvântare, potrivit Sfintei Evanghelii după Matei, una din cele cinci mari cuvântări consemnate în această Sfântă Evanghelie. Aceasta este rostită în Ierusalim, în prezența ucenicilor Săi, și conține profeția că nu va rămâne piatră pe piatră, făcând aluzie la distrugerea orașului, care avea să se împlinească peste câțiva ani. În acest context, pe Muntele Măslinilor, ucenicii Lui Îl întreabă când va veni sfârșitul, când va veni Fiul Omului și care vor fi semnele acestei veniri. Mântuitorul Iisus Hristos le răspunde inclusiv prin Parabola celor zece fecioare, prin care încearcă cu ajutorul ei să îi facă pe ucenici, și prin ei, pe noi toți, până astăzi, să conștientizeze și să conștientizăm cât de importantă este pregătirea pentru întâlnirea cu Mântuitorul Hristos”, a spus decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de membrii Grupului psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale.

Slujbele speciale numite Denii reamintesc și actualizează liturgic episoadele pline de suferință prin care a trecut Mântuitorul Iisus Hristos.

Marți seara, la slujba Deniei din Sfânta și Marea Miercuri, predica va fi rostită la Catedrala Patriarhală de părintele prof. univ. dr. George Grigoriță, consilier patriarhal și cadru didactic al instituției teologice universitare bucureștene.