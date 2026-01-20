A doua seară de rugăciune pentru unitatea creștinilor în Capitală

Săptămâna (Octava) de rugăciune pentru unitatea creștinilor a continuat marți seară, 20 ianuarie 2026, la Catedrala Greco-Catolică „Sfântul Vasile cel Mare” din București. La acest moment din programul Octavei, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a fost Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Alături de ierarhul ortodox, la eveniment au participat reprezentanți ai mai multor confesiuni creștine, precum și Ciprian Olinici, secretar de stat pentru Culte.

La momentul rânduit, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a rostit o meditație duhovnicească referitoare la Sfântul Maxim Mărturisitorul, sărbătorit în Biserica Ortodoxă încă din seara zilei de 20 ianuarie: „Cine a fost cel ale cărui scrieri încă uimesc prin profunzimea lor, ale cărui suferințe încă ne cutremură, ale cărui învățături rămân izvor nesecat pentru orice inimă însetată de Dumnezeu? Provenind dintr-o ilustră familie a Constantinopolului, înzestrat cu o inteligență excepțională și o rară capacitate de pătrundere filosofică, Maxim a urmat studii strălucite și a pășit pe drumul unei cariere politice de prestigiu. A ajuns chiar la conducerea cancelariei imperiale, în vremea lui Heraclie, aflându-se în inima vieții publice și a deciziilor majore ale imperiului. Și totuși, nici cinstea, nici puterea care-i amăgeau pe mulți, nici bogățiile care ar fi asigurat generații întregi ale familiei sale, nimic din toate acestea n-au reușit să stingă dorul lui nemărginit după Dumnezeu. Ajuns la ceea ce părinții numesc «fericita limpezire lăuntrică» sau claritatea minții care se naște din rugăciune și din smerenie, Maxim a înțeles că adevărata libertate nu se dobândește prin acumulare de putere, ci prin nevoință”.

Ierarhul a pus în lumină și înțelesul profund al păcii creștine ca rod al Duhului Sfânt și liniște statornică a inimii în mijlocul încercărilor lumii: „Pacea pe care o oferă Domnul este diferită de pacea pe care o observăm noi. Nu este liniștea aparentă a cimitirelor, nici echilibrul fragil al puterilor care se neutralizează reciproc. Pacea pe care o căutăm este o liniște adâncă a inimii, care rămâne statornică în mijlocul unei lumi risipite și adesea atât de frământate. Este pacea omului care știe de unde vine și încotro merge; este pacea celui care și-a pus nădejdea nu în principii, nici în fiii oamenilor în care nu este izbăvire, ci în Dumnezeu, care a făcut cerul și pământul”.

„Ce ne rămâne, așadar, de făcut? Să trăim în pacea lui Hristos ca o luptă continuă împotriva patimilor, căci patimile dezbină și înăuntru, și pe dinafară. Să urmăm exemplul marilor mărturisitori, mărturisind adevărul cu blândețe, fără să ne temem de consecințe”, a spus în încheiere ierarhul.

La sfârșitul oficiului religios, Preasfințitul Mihai Frățilă, Episcop al Episcopiei Greco-Catolice „Sfântul Vasile cel Mare” de București, a adresat un cuvânt de recunoștință și un îndemn la adevărata căutare a lui Dumnezeu: „Pentru fiecare dintre noi viața are sens și în cele mai copleșitoare condiții. A-L căuta pe Dumnezeu dincolo de apartenențele noastre înseamnă, cu alte cuvinte, așa cum a spus Preasfințitul Părinte Timotei, să fim un alt soi de oameni. Dincolo de a avea, de a face, să putem fi într-adevăr ai lui Hristos și să fie, prin puterea și darul lui Dumnezeu, seninătatea acelei perseverențe care îi lasă șansă lui Dumnezeu să poată să pună în viețile noastre amprenta, dar și în viețile celorlalți pe care îi întâlnim”.