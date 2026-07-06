A șasea ediție a Festivalului „Corul «Timotei Popovici» la ceas aniversar”

Corul „Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane „Sfânta Treime” din Sibiu a marcat 120 ani de activitate neîntreruptă, în care a dat răspunsurile liturgice la Sfânta Liturghie în fiecare duminică și sărbătoare, prin organizarea Festivalului coral „Corul «Timotei Popovici» la ceas aniversar”, ajuns la cea de-a VI-a ediție.

Festivalul își propune să promoveze mișcarea corală românească și parteneriatele între diferitele formații corale. Acest festival este o reuniune corală aniversară în cadrul căreia concertează, în Catedrala Mitropolitană din Sibiu, alături de Corul „Timotei Popovici”, diferite formații corale partenere din Sibiu și din întreaga țară.

La această ediție a festivalului au participat cinci coruri: Corul „Timotei Popovici”, dirijat de pr. lect. univ. dr. Dan Alexandru Streza, Corul de Cameră „ASTRA” din Brașov, dirijat de prof. univ. dr. loan Oarcea, Corul „Anastasis” al Catedralei din Deva, dirijat de Paul Dorin Kladni, Corala „Sfânta Treime” a Catedralei Arhiepiscopale din Alba lulia, dirijată de Antonio-Claudiu Rotar, şi Corul „Sfântul Pantelimon” al Parohiei Corneşti, dirijat de pr. Dănuţ-Gheorghe Pintea. Aşa cum este deja tradiţie, alături de Corul „Timotei Popovici”, a dat răspunsurile la Sfânta Liturghie din Catedrala Mitropolitană şi Corul „Anastasis” al Catedralei din Deva, reunind peste 100 de corişti, informează Mitropolia Ardealului.

„Mulţumim Bunului Dumnezeu pentru că ne-a ajutat şi anul acesta să împlinim o nouă ediţie a Festivalului coral Corul «Timotei Popovici» la ceas aniversar. Ne-am adunat în Catedrala Mitropolitană din Sibiu, aniversând anul acesta în mod special 120 de ani de la sfinţirea Catedralei din Sibiu şi, implicit, de la înfiinţarea corului care cântă în cafasul acestui minunat edificiu. Dăm slavă Bunului Dumnezeu şi mulţumim tuturor celor care ne-au sprijinit: mulţumim Primăriei Municipiului Sibiu şi Consiliului Judeţean Sibiu, care cofinanţează acest proiect minunat în fiecare an, şi tuturor celor care au participat şi se bucură de efortul şi dragostea noastră cu care împlinim acest minunat obicei în fiecare an”, a spus pr. lect. univ. dr. Dan Alexandru Streza.

La finalul festivalului coral, Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu a răsunat de vocile celor cinci coruri care s-au reunit pentru intonarea piesei „Binecuvântează, Doamne, România”.

Corul „Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane din Sibiu a fost înființat în anul 1906, odată cu sfințirea catedralei, fiind dirijat pe atunci de marele compozitor Timotei Popovici. Corul și-a desfășurat activitatea fără întrerupere până în prezent, dând răspunsurile liturgice în duminici și sărbători, susținând concerte, participând la concursuri şi festivaluri corale din țară şi străinătate.

Corala poartă numele fondatorului său, o personalitate marcantă a vieții muzicale bisericești, care a condus corul catedralei până în anul 1940, afirmându-se ca un remarcabil dirijor și compozitor, atât pe plan local, cât și pe plan național.