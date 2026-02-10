Adunarea Generală a CAR din Episcopia Sloboziei și Călărașilor

La Centrul socio‑cultural „Episcopul Damaschin” al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor s‑a desfășurat luni, 9 februarie, ședința membrilor Adunării Generale a Casei de Ajutor Reciproc (CAR) a clerului și salariaților bisericești din cadrul eparhiei. Întrunirea din orașul Slobozia, județul Ialomița, a fost prezidată de Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, se arată pe sfesc.ro.

În cuvântul adresat celor prezenți, Preasfinția Sa a apreciat activitatea desfășurată de membrii Adunării Generale a CAR, aflată sub patronajul Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, subliniind importanța socială a acestei instituții, precum și necesitatea ca un număr cât mai mare dintre ostenitorii Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, clerici și mireni, să beneficieze de sprijinul oferit prin intermediul CAR. Tot în cadrul ședinței, au fost amintite situații concrete în care numeroase familii de credincioși au reușit, cu ajutorul CAR, să depășească dificultăți financiare.

Pe ordinea de zi a ședinței s‑au aflat aprobarea raportului general al Consiliului director, bugetul de venituri și cheltuieli, precum și proiectul de buget pentru anul 2026. Totodată, a fost prezentată activitatea desfășurată în cursul anului 2025.

În încheierea lucrărilor, au fost adoptate măsuri menite să contribuie la eficientizarea activității și la întărirea disciplinei financiare a instituției.