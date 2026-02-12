Adunarea Generală a Casei de Ajutor Reciproc a Arhiepiscopiei Bucureștilor

Sala „Colloquium” a Palatului Patriarhiei a găzduit astăzi, 12 februarie, lucrările Adunării Generale a Asociației Casa de Ajutor Reciproc a clericilor și salariaților bisericești din Arhiepiscopia Bucureștilor. În cadrul întrunirii a fost prezentat și aprobat Raportul general de activitate al asociației pe anul 2025 și au fost făcute propuneri privind îmbunătățirea activității instituției în anul curent. La finalul ședinței, în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s‑a întâlnit cu membrii organizației și i‑a binecuvântat.

La întrunirea prezidată de părintele Gheorghe Zaharia, președintele CAR al Arhiepiscopiei Bucureștilor, au participat reprezentanți ai celor 27 de unități afiliate, însemnând unități bisericești din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor, dar și ai Episcopiei Alexandriei și Teleormanului și Episcopiei Giurgiului care țin tot de această instituție de ajutor reciproc.

După rugăciunea de început, părintele Gheorghe Zaharia a dat citire Raportului general de activitate al organizației pe anul 2025, în care a sintetizat și diferențele, la diferite niveluri, față de anul precedent (2024), subliniind și care este obiectivul activității acestei asociații ai cărei membri sunt angajați clerici sau mireni ai unităților administrativ‑bisericești din cele trei eparhii. De asemenea, au fost prezentate concluziile și recomandările Comisiei de audit și au fost menționate modificările și completările aduse Statutului de funcționare al CAR.

În continuare, tot în cadrul ședinței, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a fost ales un nou președinte al CAR, în persoana părintelui Răzvan‑Mihai Ciubotariu, membru în Consiliul Director și preot paroh al Bisericii «Sfânta Vineri»‑Herasca din București.

La finalul ședinței, în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s‑a întâlnit cu membrii organizației și i‑a binecuvântat. Părintele Gheorghe Zaharia, președintele Casei de Ajutor Reciproc a Arhiepiscopiei Bucureștilor, a primit din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, distincția „Crucea Patriarhală” pentru clerici, cea mai înaltă distincție a Bisericii Ortodoxe Române. Distincția i‑a fost acordată ca recunoaștere a celor 14 ani de activitate în fruntea CAR, precum și pentru bogata activitate administrativă și culturală desfășurată în cadrul Parohiei „Sfântul Anton”‑Curtea Veche, Paraclis Patriarhal.

De asemenea, Preafericirea Sa a subliniat rolul important al Casei de Ajutor Reciproc a Arhiepiscopiei Bucureștilor în sprijinirea clericilor și a angajaților mireni, evidențiind contribuția acesteia la consolidarea solidarității și întrajutorării în cadrul vieții bisericești. „E foarte important să ne ajutăm unii pe alții și, în același timp, să vedem care sunt prioritățile misionare și social‑filantropice ale Bisericii. Desigur, este o lucrare responsabilă, fiindcă în Biserică, totdeauna, libertatea se combină cu responsabilitatea. Libertatea fără responsabilitate este o cădere spirituală, iar responsabilitatea fără libertate este o constrângere care nu‑l maturizează pe om. De aceea, și în relațiile dintre eparhii este autonomie, dar, în același timp, este și datoria comuniunii sau a unității sinodale și a Bisericii ca întreg. O Biserică autocefală are cea dintâi caracteristică maturitatea spirituală. Urmează același principiu ca o familie nou‑întemeiată. Când tinerii ajung la maturitate, formează o nouă familie, distinctă de familia din care provin, dar în relațiile de iubire, de respect reciproc, de ajutorare reciprocă. Deci, Biserica autocefală este Biserica matură, capabilă să păstreze dreapta credință, să se organizeze administrativ și, în același timp, să păstreze comuniunea cu toate celelalte Biserici Ortodoxe surori. Același fenomen binecuvântat se realizează în relațiile dintre eparhii. Ele sunt autonome, dar, în același timp, trebuie să arate comuniune, solidaritate, conlucrare. CAR este o formă de cooperare și de ajutorare frățească, izvorâtă din Evanghelia iubirii milostive a Mântuitorului Iisus Hristos. Noi îi felicităm pe toți membrii CAR, dar, în special, conducerea din ultimii ani, care, sigur, a avut de îndreptat unele aspecte moștenite din trecut și de perfecționat altele, impuse de evoluția timpului și de legislația națională și internațională. Noi, fiind membri ai Uniunii Europene, trebuie să ținem cont și de legislația internațională și, desigur, este necesară o pregătire permanentă și o atenție deosebită. În același timp, dorim să exprimăm faptul că, în această frățietate a Arhiepiscopiei Bucureștilor au intrat și Eparhia Giurgiului, și Eparhia Alexandriei și Teleormanului. Deci, este și aceasta o cooperare intereparhială, nu numai intraeparhială, și este foarte important să avem o cooperare concretă, frumoasă, demnă și avantajoasă”, a spus Preafericirea Sa.

Întâistătătorul Bisericii noastre a evidențiat, în continuare, activitatea părintelui Gheorghe Zaharia, subliniind că, în cei 14 ani de slujire în fruntea Casei de Ajutor Reciproc, a desfășurat o activitate bogată și rodnică atât în calitate de președinte al CAR, cât și ca paroh al Bisericii „Sfântul Anton”‑Curtea Veche. „În mod special dorim să evidențiem și bogata activitate pe care părintele Gheorghe Zaharia a desfășurat‑o la Parohia «Sfântul Anton»‑Curtea Veche, care este și loc de pelerinaj la biserica aceasta, ctitoria Cantacuzinilor, și care a dezvoltat multe lucrări în centrul orașului, cu multă insistență, cu multă răbdare. S‑au realizat lucruri frumoase și, mai ales, au fost aduse o parte din moaștele Sfântului Antonie cel Mare, părintele spiritual al monahismului creștin. Este o biserică de referință și din punct de vedere istoric, dar și din punct de vedere misionar. Aceasta arată că există parohii cu simț gospodăresc, cu responsabilitate, cu lucrări pastorale, misionare și culturale”, a concluzionat Părintele Patriarh Daniel.

Părintele Gheorghe Zaharia a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru distincția oferită și pentru purtarea de grijă arătată de‑a lungul anilor și a apreciat îmbunătățirile aduse pentru bunul mers al Casei de Ajutor Reciproc a Arhiepiscopiei Bucureștilor în cei 14 ani de activitate.

La final, fiecare membru a primit din partea Preafericirii Sale câte un exemplar din Noul Testament cu Psalmii, precum și Calendarul creștin‑ortodox pentru anul 2026.